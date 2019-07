Leipzig

Die Stadt stemmt sich gegen die angekündigte Rekord-Hitze: Das Amt für Stadtgrün und Gewässer bereitet seit Dienstag eine Hilfsaktion für Leipzigs Straßenbäume vor. Gemeinsam mit dem Kommunalen Wasserwerken und dem städtischen Eigenbetrieb Stadtreinigung sollen noch mehr Bäume gewässert werden, hieß es am Dienstag auf LVZ-Anfrage in der Behörde.

Alte Bäume besonders stark gefährdet

„Die Jungbäume an Leipzigs Straßen sind nicht das Problem“, sagte ein Sprecher des Amtes für Stadtgrün und Gewässer. „Aber bei den Altbäumen, deren Wurzeln einen halben bis zwei Meter tief in die Erde verlaufen, gibt es Probleme. Wegen der langen Trockenheit sind dort viele Kapillaren zu.“ Punktuell komme es dabei zum Absterben insbesondere von Ahorn, Birke, Rotbuche und Nadelgehölzen.

Leipzig profitiert aktuell davon, dass frisch gepflanzte Bäume in den ersten drei Jahren von den Firmen gewässert werden, die die Bäume in die Erde gebracht haben. Das betrifft etwa 4300 Neupflanzungen. Zusätzlich werden bereits weitere 678 Bäume in zentrumsnahen Bereichen bewässert, weil dort die Temperaturen höher sind als in den Randgebieten der Stadt. Außerdem sind in einer Testphase auch rund 1000 Bewässerungssäcke im Einsatz. Sie werden an Stellen genutzt, wo die normale Bewässerung schwierig ist – etwa an Böschungen wie an der Antonienstraße sowie an zahlreichen Einzelstandorten. Bei anhaltenden extremen Wetterbedingungen sollen – wie schon im vergangenen Jahr – Stadtreinigung und Feuerwehr noch mehr Jungbäume wässern.

„Zweimal täglich einen Eimer Wasser an Bäume“

Die Stadt hat am Dienstag auch die Bürgerschaft aufgerufen, „zweimal täglich einen Eimer Wasser an Bäume“ zu gießen. Das lockere die Erde und lasse Wasser bis zu den Wurzeln gelangen. „Jeder Tropfen ist entscheidend“, heißt es in der Erklärung. Auch Grünflächen wie Staudenbeete und Sommerblumenbepflanzung würden zusätzliche Wassergaben benötigen und teilweise auch schon von Ämtern der Stadtverwaltung erhalten. „Eine flächendeckende zusätzliche Bewässerung ist allerdings nicht möglich“, so ein Sprecher.

Sorgen macht auch der zunehmend geringer werdende Wasserstand von Flüssen wie die Pleiße. „Wir haben in allen Flüssen einen sehr ausgeprägten Niedrigwasserstand“, erklärte gestern Axel Bobbe, Bereichsleiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV) des Freistaates. Das Gegensteuern sei schwierig, denn die Speicher in der Region sind schon ziemlich leer. „Das Speicherbecken Borna ist nur noch zu 30 Prozent gefüllt.“

Grundwasserstand von Grünau gefallen

Auch die Grundwasserstände in der Region leiden unter der Trockenheit. Durch die geringen Niederschläge könne sich an einigen Stellen nicht mehr genug Grundwasser bilden, heißt es. Dies bestätigen auch die aktuellen Meßreihen, die das Landesamt für Umweltschutz und Geologie anfertigt. Danach herrscht zwar unter den größten Teilen des Leipziger Stadtgebietes noch „Mittelwasser“ – also ein akzeptabler Grundwasserstand. „Eine Ausnahme ist der Westen von Leipzig und dort vor allem der Stadtteil Grünau“, erklärte gestern Angelika Freifrau von Fritsch, Leiterin des Amtes für Umweltschutz . Dort gebe es im Untergrund inzwischen „Niedrigwasser“. Dies liege vor allem daran, dass Leipzigs Westen bei den letzten Niederschlägen besonders wenig abbekommen hat.

Damit die Flüsse im Stadtgebiet nicht trocken fallen, wurde bereits im Bereich des sogenannten Schlauchwehres, das sich an der Schleuse Connewitz befindet, der Zufluss in den Pleißemühlgraben gedrosselt. „Dadurch kann der Mindestwasserstand in der Pleiße noch gehalten werden“, so Freifrau von Fritsch. Die Betonung liege aber auf „noch“.

„Flächige Ausfälle“ bei Neuaufforstungen

Im Leipziger Auwald sind bisher nur verhältnismäßig wenige Austrocknungen entdeckt worden. Das liegt daran, dass viele Großbäume im Auenbereich direkt mit ihrem Wurzelsystem an einem Grundwasserleiter anliegen. Probleme gibt es bei Neuaufforstungen. Hier komme es gerade „zu flächigen Ausfällen“, heißt es im Amt für Stadtgrün und Gewässer.

Von Andreas Tappert