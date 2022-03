Leipzig

„It Ain’t Over Till It’s Over“ (Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist), sang der US-Musiker Lenny Kravitz Anfang der 1990er Jahre in die Charts. Drei Jahrzehnte später passt dieser Song auch noch immer zur Corona-Pandemie. Noch nie zuvor waren im Freistaat so viele Menschen gleichzeitig von einer Infektion betroffen wie aktuell. Allein in der vergangenen Woche wurden sachsenweit fast 75.000 neue Fälle registriert. Aus den leicht kletternden 7-Tage-Inzidenzen in den Kreisen zuletzt sind inzwischen rapide Sprünge geworden. Am Montag lagen mit der Stadt Leipzig, dem angrenzenden Landkreis sowie dem Erzgebirge bereits drei sächsische Regionen über der Marke von 2000.

Für die Messestadt bedeutete dies etwa konkrete 13.000 Menschen, die sich innerhalb einer Woche beim kommunalen Gesundheitsamt gemeldet und anschließend in Quarantäne begeben haben. Das hat einerseits Auswirkungen auf Wirtschaft und Alltag. Im Öffentlichen Nahverkehr fehlt es an Fahrenden, an Schulen melden sich Lehrkräfte krank, in Kliniken medizinisches Personal und auch sonst gibt es in fast jeder Firma Lücken im Kreis der Kolleginnen und Kollegen.

Infektionen habe schwere Grippe-Symptome zur Folge

Darüber hinaus haben Infektionen aber auch immer noch gesundheitliche Konsequenzen. So finden sich Betroffene nun nach Erstkontakt mit dem Virus häufig mit Symptomen wieder, die denen schwerer saisonaler Grippen ähneln. Gerade für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen kann dies noch immer ein ernsthaftes Problem sein. Im Schnitt zehn Betroffene sterben aktuell im Freistaat noch täglich an den Folgen. Wer schon mehrfach betroffen war, steckt die Reinfektion in der Regel leichter weg – weiß aber spätestens dann: Immunität gibt es für niemanden mehr.

Woher kommt nun die erneute Kraft der Omikron-Welle? Über alle Altersgruppen hinweg steigen aktuell die Infektionen, in Besonderem aber wieder bei Kindern und Jugendlichen. Nach zeitweiser Beruhigung während der Winterferien haben sich sachsenweit in der vergangenen Woche etwa 16.000 in der Altersgruppe zwischen 6- und 18-Jahren infiziert. Das ist im Vergleich zur letzten Ferienwoche eine Verdopplung der Fälle.

Kaum vermeidbare Infektionsketten im privaten Haushalt

Das Virus hat für die Jüngsten zum Glück meist weniger direkte Auswirkungen, trifft angesichts der hohen Omikron-Infektiosität aber meist auch alle anderen im Haushalt: Geschwister, Eltern, vielleicht sogar Großeltern. Pandemiebedingte Teil- und Komplett-Schließungen von Schulen, wie es sie in Sachsen vor den Winterferien noch zu Hunderten gab, sind aktuell bisher eher selten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allein auf die Rückkehr in die Schulen lässt sich der Anstieg der Welle aber nicht zurückführen. Nach den Kindern und Jugendlichen (7-Tage-Inzidenz 2800) sind faktisch alle berufstätigen Altersgruppen von hohen Inzidenzen betroffen – bei den 20- bis 40-Jährigen sind es ebenfalls schon Inzidenzen über 2000 Fällen je 100.000 Einwohnern. Expertinnen und Experten warnen deshalb, die Ansteckungsgefahr trotz der Rückkehr zur Normalität im Alltags nicht zu unterschätzen.

Herausforderungen in Kliniken nehmen zu

In Sachsens Kliniken nehmen die Corona-Fälle auf Normalstationen kontinuierlich zu – was Ärzte und Pflegepersonal zumindest bei der Isolation weiter vor Herausforderungen stellt. Dass die Zahl der Betroffenen auf Intensivstationen indes konstant bleibt, dürfte an den noch nicht vierstelligen Inzidenzen in den höchsten sächsischen Altersgruppen liegen. Dennoch sind fast 10.000 Ansteckungen unter den Seniorinnen und Senioren innerhalb einer Woche besorgniserregend.

Denn noch immer gibt es auch unter den Ältesten in Sachsen viele, die keinen Schutz gegen schwere Erkrankungen haben. Die Impfquote bewegt sich im Freistaat seit Wochen nur noch marginal nach oben, verharrt bei etwa 65 Prozent Grundimmunisierten und weniger als 50 Prozent mit Booster. Auch der angeblich von manchen Skeptikern lange erwartete Novavax-Impfstoff scheint die Situation kaum zu beeinflussen. Seit Einführung haben sich in Sachsen erst 2000 Menschen damit schützen lassen.

Von Matthias Puppe