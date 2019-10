Rekord im Kanupark Markkleeberg

Markkleeberg

Die 13. Saison im Kanupark Markkleeberg endete für Freizeitsportler Anfang Oktober. Bis Ende November dürfen nur noch die Profis zum Training ins Wasser. Kanupark-Chef Christoph Kirsten kann zufrieden sein, denn die Nutzerzahlen sind leicht angestiegen. Im Jahr 2019 wurden auf der Wildwasseranlage insgesamt 24 085 Freizeitsportler begrüßt, im Jahr zuvor waren es 23 090.

August ist der stärkste Monat

Die durchschnittliche Auslastung der Wildwasser-Zeiten lag bei 87 Prozent, zwei Prozent mehr als 2018, wobei der August mit 96 Prozent der am stärksten nachgefragte Monat war. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr knapp 1000 Gäste mehr als im Vorjahr bei uns begrüßen konnten“, erklärt Kirsten. „Den größten Anteil machten in dieser Saison die 18 660 Personen aus, die beim Wildwasser-Rafting, beim Power- und Duo-Rafting sowie an den Happy-Rafting-Days mitpaddelten. Hier verzeichnen wir 700 Besucher mehr als 2018.“

Um 22 Prozent gestiegen sei die Nutzerzahl beim Schüler-Rafting: Insgesamt 3120 Schüler stürzten sich 2019 in die wilden Fluten, 570 mehr als im Vorjahr. Großen Anteil an der Erfolgsbilanz hat das Mitgas-Schüler-Rafting. Bei der elften Austragung der Veranstaltungsreihe kämpften Teams aus ganz Mitteldeutschland in sechs Vorläufen um einen der begehrten 12 Plätze im Finale.

Surfszene etabliert sich

Beim Wellensurfen und Profi-Surfen tobten sich 530 Personen auf der stehenden Welle aus. „Das ist ein Plus von 26 Prozent“, erläutert Kirsten. „Während sich bei den Profi-Surfern eine wachsende lokale Szene andeutet, dehnt sich das Einzugsgebiet der Surf-Anfänger langsam auf ganz Sachsen aus.“

Etwas zurück gingen die Nutzerzahlen beim Bodyboarding. Auf dem Thermoplast-Bob stürzten sich lediglich 40 Wagemutige in die tosenden Strudel, 2018 waren es noch 75. Rückgang auch bei den Kajak-Angeboten 1700 Buchungen stehen 2050 im Jahr 2018 gegenüber.

Ruhigere Paddler zieht es auf den See

Für diejenigen, die es etwas ruhiger lieben, hat der Kanupark Touren mit einem Drachenboot und einem Mannschafts-Canadier auf dem Markkleeberger See im Programm. Auch das kam gut an: 650 Aktive waren in Paddel-Gruppen dabei.

Der Kanupark ist ein wichtiger Anlaufpunkt für den Leistungssport: Etwa 650 Stunden lang trainierten Slalom-Kanuten auf der Anlage, in dieser Zeit fuhren ungefähr 9150 Boote den Kanal hinab. Bei den diesjährigen Wettkämpfen starteten insgesamt etwa 750 ambitionierte Athletinnen und Athleten aus mindestens 35 Nationen, wie beim Höhepunkt, dem Kanu-Slalom-Weltcup Ende August.

Terrasse lockt mit Kulinarischem

Nicht nur mitmachen ist angesagt. Ausflügler und Touristen kommen zuhauf, zum Zusehen oder um sich auf der Kanupark-Terrasse mit herrlichem Seeblick kulinarisch verwöhnen zu lassen. 450 000 Gäste wurden begrüßt. Einer der Höhepunkte für Teilnehmer und Zuschauer ist neben dem XXL-Paddelfestival das traditionelle Pappbootrennen. Allein das Kult-Event lockte 7500 Gäste nach Markkleeberg.

Den Spaziergängern bleibt die Wildwasseranlage am Markkleeberger See auch in der Wintersaison als Ausflugsziel erhalten. Die Wildwasser-Terrasse behält ihren täglichen gastronomischen Betrieb bis Donnerstag, 31. Oktober, bei. Danach wird an den Wochenenden sowie an Feiertagen jeweils ab 10 Uhr geöffnet.

Von Gislinde Redepenning