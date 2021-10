Leipzig

Schneller, höher, stärker als alle anderen sein, eine Bestleistung auf die Beine stellen und dafür gefeiert werden – diesen Antrieb kann Rolf Allerdissen gut verstehen. Früher hat der Wahlleipziger selbst verrückte Rekorde fürs Guinness-Buch und für verschiedene TV-Sender aufgestellt, vom Bierkasten-Heben über Wasserrutsche-Dauerrutschen bis hin zu den „Meisten Achten auf Eis mit einem Pkw“. Heute ist der 55-Jährige als Rekordprüfer fürs Rekord-Institut Deutschland (RID) im Einsatz, das deutschsprachige Pendant zum internationalen Weltrekordbuch aus London. 35 Rekorde hat er seit 2015 abgenommen, davon allein 15 in Leipzig. Sie stehen in der Datenbank und im veröffentlichten Buch des Rekord-Instituts. Und alle Versuche haben auch tatsächlich geklappt!

Seit 2013 lebt der Mann aus Nordrhein-Westfalen in der Stadt seiner Großmutter, die aus Kleinzschocher stammte. Der Liebe wegen, „zur Stadt und zu den Menschen“, zog er nach Sachsen. Seine Frau ist Altenburgerin. Zudem trifft er in Leipzig genug Leute, die sich für Bestleistungen begeistern lassen. Sei es für Charity-Ziele, für Nachhaltigkeit oder einfach nur so, ohne Botschaft dahinter. „Ich möchte Leipzig zur Stadt der Rekorde machen“, schmunzelt der Geschäftsführer einer gemeinnützigen Gesellschaft. Er ermuntert die Leute, an ihren Vorhaben so lange zu feilen, bis sie einen Rekord aufstellen können: „Es sind immer einzelne Personen, die rekordverrückt sind.“

Ende September hat Rolf Allerdissen das weltgrößte Leipziger Allerlei beurkundet, zubereitet vom Internationalen Kochkunstverein auf dem Markt. Quelle: Andre Kempner

Vorherige Generationen haben in Leipzig etliche Bestmarken vorgelegt. Zum Beispiel bauten sie das Neue Rathaus flächenmäßig als größtes Rathaus der Welt, mit 1708 Räumen auf 65.780 Quadratmetern – wie von Rolf Allerdissen 2015 geprüft, zertifiziert und anschließend in einem offiziellen Festakt auf dem Markplatz bestätigt. Oder sie machten den SC DHfK zum erfolgreichste Sportverein der Welt, mit den meisten Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften.

Auszählen, berechnen, bestätigen

Die Arbeit eines Rekordexperten besteht vorwiegend im Auszählen und Berechnen. Auch technisches Verständnis ist gefragt. Allerdissen hat im Frühjahr den längsten Livestream der Welt mit angehört, aufgestellt über sieben Tage von einem DJ-Team aus Leipzig. Vor wenigen Tagen beurkundete er in Gera das größte Feuerbild der Welt aus brennenden Fackeln. „Dafür musste ich fast 15.000 Fackeln per Hand abzählen. Das hat sieben Stunden gedauert“, berichtet er.

Obwohl neutraler Beobachter, wird er jedes Mal mit vom Nervenkitzel gepackt, ob der Rekord gelingt: „Mit dem Herzen bin ich immer dabei und fiebere mit.“ Und bislang kam der Rekord jedes Mal zustande. Das Thema ist für ihn mehr als ein Hobby – ein Nebenjob, der vor allem Unterhaltung und Spaß bringt. Und einen guten Ausgleich zum emotional anstrengenden Hauptjob, der Beratung behinderter Menschen bei Diskriminierung im Alltag.

Die Rekordjagd geht weiter

Corona hat auch die Rekordjäger ausgebremst. 2019 war Rolf Allerdissen bei 18 Weltrekordversuchen dabei, 2020 nur noch bei einem. Doch jetzt geht es wieder weiter: Im November will ein Gemüsezüchter aus Thüringen auf der Fachmesse „Iss gut!“ in Leipzig einen Rekord mit einer Mega-Zucchini aufstellen. Im März 2022 soll es um das Weiterreichen einer Trinkwasserflasche per Online-Videostaffel gehen, das Finale findet in Leipzig statt. Allerdissen wünscht sich, dass Leipzig mal einen Rekord-Tag auf die Beine stellt, bei dem jeder mitmachen und sein besonderes Können zeigen kann: „Das macht Spaß und ist eine sinnvolle Beschäftigung.“

Von Kerstin Decker