Rekordverdächtig: Temperatur steigt in Leipzig um 35,2 Grad in nur wenigen Tagen

Leipzig

Noch vor gut einer Woche war die Stadt in winterliches Weiß gehüllt und die Nächte waren bitterkalt. Ebenso plötzlich wie der Winter, ist jetzt auch der Frühling in der Messestadt angekommen. Bereits am Wochenende waren die Temperaturen immer weiter nach oben geklettert und erreichen in der Wochenmitte nun um die 18 Grad.

Im Vergleich zum bisher tiefsten Wert von minus 17,2 Grad am 10. Februar ergibt sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Leipzig eine Temperatur-Differenz von 35,2 Grad. Ein rekordverdächtiger Vollstart in den Turbo-Frühling: „Das ist schon ein außergewöhnlicher Temperatur-Sprung, den es so sehr lange nicht mehr gab“, betont DWD-Meteorologe Sebastian Balders. Eine derart heftige Temperatur-Differenz habe man seit Jahren nicht mehr registriert.

In Göttingen Rekord-Anstieg um 41,9 Grad in nur einer Woche

Auch die Klimaforscher des Deutschen Wetterdienstes kommen angesichts des Turbo-Frühlings innerhalb von nur einer Woche ins Staunen. Ganz extrem fiel der Temperatursprung in Göttingen aus. Während dort am 14. Februar noch ein Tiefstwert von minus 23,8 Grad gemessen worden war, betrug der Höchstwert am 21. Februar 18,1 Grad – also ein Anstieg um 41,9 Grad. Noch nie sei die Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen innerhalb von sieben Tagen so stark gestiegen, wie jetzt in Göttingen.

Temperaturrekorde in ganz Deutschland

Die für Februar außergewöhnlich milden Temperaturen überraschen auch den Meteorologen Dominik Jung. „In Hamburg wurde Montag der höchste Wert von ganz Deutschland gemessen und das mit satten 21,1 Grad. Auch an vielen anderen Wetterstationen gab es 20 Grad und mehr und es gab weitere Temperaturrekorde“, so der Wetterexperte vom Portal Wetter.net

Nach 20 Grad am Donnerstag wird es am Wochenende wieder kühler

In Leipzig sollen am Mittwoch und Donnerstag bis zu 20 Grad bei ungetrübtem Sonnenschein erreicht werden. Am Freitag überquert dann eine Kaltfront die Region und sorgt für kältere Temperaturen zum Wochenende. Während am Freitag bei Temperaturen um die acht Grad mit Niederschlag zu rechnen ist, bleibt es am Samstag und Sonntag laut aktueller Prognosen trocken. Die Temperaturen steigen auf knapp über 10 Grad. Auch in der Nacht bleiben sie im frostfreien Bereich. Ob es im März noch einmal winterlich kalt wird, ist laut DWD aktuell offen. Möglich ist ein erneuter Wintereinbruch in den nächsten Wochen jedoch.

Der zweite Monat des Jahres war in jedem Fall außergewöhnlich. „Der Februar 2021 ist ein Extremmonat wie man ihn selten erlebt. Die erste Hälfte herrschte Eiszeit. Der Monat war bis zum 15. Februar fast 3 Grad kälter als das Klimamittel. Nun wird es wohl 1 Grad zu warm enden. Was für eine krasse Wetterwende“, staunt Meteorologe Jung.

Von Lilly Günthner