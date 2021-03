Leipzig

Für Leipzigs neuen Polizeipräsidenten René Demmler (49) war es die erste größere Bewährungsprobe in der Stadt. Die LVZ sprach mit ihm darüber, wie er das Demonstrationsgeschehen am Sonnabend wertet.

Es war ihr erster Großeinsatz, den Sie als Leipziger Polizeipräsident geleitet haben. Wie ist er gelungen?

Polizeiführer war Jens Galka, mein Leiter des Führungsstabes. Natürlich unter meiner Verantwortung. Und ich bin der Meinung, dass die Einsatzmaßnahmen sehr strukturiert durchgeführt worden sind und der gewünschte Erfolg dadurch auch eingetreten ist. Wir konnten die Versammlungsfreiheit gewährleisten, aber auch den Bedingungen des Infektionsschutzes Rechnung tragen.

Sie haben versucht, die Menschen, die mit Autokorsos gegen die Corona-Maßnahmen protestierten, möglichst von den Gegendemonstranten zu trennen. Wie hat diese Taktik funktioniert?

Sehr gut. Wir konnten ein konfrontatives Zusammentreffen, das auch den Infektionsschutz nicht gerecht geworden wäre, verhindern.

Nun gab es aber mit Radfahrern, die blockieren wollten, eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Wie sehen Sie das?

So würde ich das nicht bezeichnen. Wir wollten heute nicht Katze spielen. Aber ernsthaft: Was die Radfahrer gemacht haben, verlief im Rahmen. Es war alles so, wie es bei einer Demonstration ablaufen kann.

Hat dabei auch der Corona-Schutz funktioniert?

Es wurde Mundschutz getragen, wenn die Radfahrer nah beieinander waren. Oft ist es zwar nicht einfach, dies genau einzuschätzen. Nichtsdestotrotz haben wir ca. 100 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung auf allen Seiten geahnet.

Was nehmen Sie für kommende Einsätze mit?

Ich glaube, dass die sorgfältige Vorbereitung wesentlich den Ausschlag für einen erfolgreichen Einsatz gegeben hat.

Von Mathias Orbeck