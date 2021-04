Leipzig

Eine Flut von E-Mails, Nachrichten und Anrufen bekam Fatih Demirbas gleich nach dem 30. Januar. Denn an diesem Tag war ein großer Bericht über den bekannten Gastronomen in der LVZ erschienen. Überschrift: „Renkli-Chef will Leipzigs neue Markthalle bauen“. Das Echo fiel riesig aus, erzählt der 32-Jährige nun. Etwa 500 Leute hätten ihn kontaktiert. „Die meisten wünschten viel Glück. Einige wollten es nicht glauben. Es gab auch Kritik. Insgesamt waren die Reaktionen sehr positiv.“

Zum Beispiel gehörten zu den Anrufern Bio-Bauern, Fleischer und Handwerker. Sie wollen regionale Produkte in der geplanten Halle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz anbieten. Besonders gefreut habe er sich über die Reaktionen vom Stadtbezirksbeirat Mitte, vom Umweltbund BUND und von der Hochschule HTWK.

Beirat Mitte lädt den Renkli-Wirt ein

Der Stadtbezirksbeirat Mitte möchte noch vor der Sommerpause eine öffentliche Sondersitzung zur Markthalle durchführen. „Alle Parteien in unserem Gremium haben dieser Idee zugestimmt“, bestätigt CDU-Vertreter Falk Warnecke. Der Beirat wolle sich das Gutachten zur Wirtschaftlichkeit des Projekts näher erläutern lassen, Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke), Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) und den Renkli-Wirt einladen. „Dann können wir auch Fragen der Bürger an sie weiterleiten“, sagt Warnecke. Er glaube, das neue Quartier habe das Zeug für ein echtes Zukunftsmodell. „Aber die Arbeit fängt jetzt erst an.“

So sieht es auch Fatih Demirbas. Als nächstes gehe es um einen Dialog zwischen allen Partnern, die auf den Platz wollen. Dazu gehöre für ihn ebenso der BUND, welcher den Verlust von Lebensraum für geschützte Vögel befürchtet. „Die Markthalle – wie ich sie mir vorstelle – soll komplett klimaneutral und ringsum grün sein, mit viel Holz und hängenden Gärten.“ Sein Team werde durch zwei führende Holzbau-Architekten unterstützt. Passend dazu habe sich jüngst ein Kontakt zur Leipziger Hochschule HTWK ergeben, wo Professor Alexander Stahr als Vorreiter für ressourcenschonendes Bauen ab der Tragwerksplanung gilt.

Erste Visualisierungen bis Ende Juli

Mit dem Stadtratsbeschluss am 21. April sei alles in Erfüllung gegangen, was er sich viele Jahre für den Leuschnerplatz gewünscht habe, sagt der Renkli-Chef. „Es ist unglaublich, welchen Schwung und welche Offenheit die ganze Planung in den letzten Monaten bekommen hat. Alle freuen sich jetzt auf ein schönes, neues Quartier. Jeder Bürger kann in diesem Jahr Einfluss nehmen.“

Unterdessen arbeite sein Team „weiter mit Vollgas“ an den Ideen für eine einzigartige Markthalle. Erste Gespräche im Rathaus – auch mit Baubürgermeister Dienberg – hätten verdeutlicht, wie weit der Weg bis zu einer Ausschreibung noch sei. „Aber es ist toll, dass man uns jungen Leuten eine Chance gibt, sich auf Augenhöhe unterhält.“ Ende Juli will Fatih Demirbas dann ein weit umfassenderes, detailliertes Konzept im Rathaus vorstellen – samt Baukörperstudien und ersten Visualisierungen.

Von Jens Rometsch