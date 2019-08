Rennpiste am Schladitzer See: Stadt Schkeuditz kündigt Kontrollen an

Geschwindigkeitskontrollen - Rennpiste am Schladitzer See: Stadt Schkeuditz kündigt Kontrollen an Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Südumfahrung des Schladitzer Sees haben Stadt Schkeuditz und Polizei 43 Raser geblitzt. Trauriger Rekord: Ein Fahrzeug war mit 126 Kilometern pro Stunde unterwegs – 56 mehr als erlaubt. Weitere Kontrollen sollen folgen.

In einer Gemeinschaftsaktion haben Stadt Schkeuditz und Polizei an der Südumfahrung des Schladitzer Sees Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Weitere sollen folgen – auch an Wochenenden. Quelle: dpa