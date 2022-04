„Reparaturcafé kaputt“ ist in Leipzig-Altlindenau ein beliebter Nachbarschaftstreff

Leipzig

In einem Hinterhof in Altlindenau entscheidet sich Leipzigs Zukunft. Dort liegt ein Schlüssel, der der 600.000-Einwohner-Stadt das Tor zur Zero Waste City öffnet. Damit Leipzig dem „Null Abfall“-Ziel näher kommt, muss weniger weggeworfen werden, muss mehr recycelt, müssen Produkte länger genutzt werden. Letzteres macht das „Reparaturcafé kaputt“ in der Merseburger Straße 102 möglich.

Reparatursprechstunden an drei Tagen in der Woche

An drei Tagen in der Woche bietet es sogenannte Reparatursprechstunden: dienstags und mittwochs von 16 bis 20 Uhr Technik, dienstags zusätzlich noch Heimwerken, und donnerstags von 16 bis 18 Uhr Textil. „Die Leute kommen mit ihren kaputten Haushaltsgeräten“, berichtet Sebastian Kastenholz. Der 33-Jährige ist Projektkoordinator beim Verein „leben.lernen.leipzig“, der die Reparaturwerkstatt betreibt. Die Menschen bringen Toaster, Wasserkocher, Staubsauger, aber auch Fernseher oder Smartphones vorbei – in der Hoffnung, sie wieder in Gang bringen zu können. In den Textilsprechstunden werden hingegen Löcher gestopft, Hosen gekürzt oder auch mal Regenhosen genäht.

Blick in die Technik-Werkstatt des „Reparaturcafé kaputt“. Quelle: Jonas Dengler

Es kommen sehr unterschiedliche Menschen zusammen, erzählt Kastenholz. Sowohl Ältere, die das Reparieren noch aus der DDR kennen, als auch Jüngere, Studierende, Auszubildende, Familien mit Kindern. „Die Leute finden auch die Begegnung und den Austausch hier schön“, weiß der 33-Jährige.

Ehrenamtliche unterstützen Verein als Reparaturhelfer

Woche für Woche treffen sich so 15 bis 20 Menschen im „Reparaturcafé kaputt“, um in Gemeinschaft aus Alt wieder Neu zu machen. So wie Gerhard Hennig. Der 91-Jährige kam dieser Tage mit seinem 20 Jahre alten Kofferradio, das seit seinem Umzug vor zwei Jahren keinen Mucks mehr von sich gab. Steffen Kaufmann (61) und sein Mitstreiter André (43), die an dem Nachmittag in der Werkstatt Dienst hatten, konnten das Problem schnell lösen. Es fehlte lediglich ein wenig Kontaktspray an den Schaltern und Drehreglern.

Steffen Kaufmann (61) unterstützt den Verein „leben.lernen.leipzig“ seit einem halben Jahr als ehrenamtlicher Reparaturhelfer. Quelle: Jonas Dengler

Die beiden gehören zu einem Team aus 25 bis 30 ehrenamtlichen Reparaturhelfern, auf die sich der Verein, aber auch die Besucher stützen können, wenn sie beim Reparieren Hilfe brauchen. Steffen Kaufmann, gelernter Facharbeiter für Nachrichtentechnik, arbeitete lange im IT-Sektor bei der Telekom. Heute ist der leidenschaftliche Bastler und Tüftler in Altersteilzeit und arbeitet seit einem halben Jahr ehrenamtlich als Reparaturhelfer im „Café kaputt“. André kennt sich speziell mit Sat-Anlagen und PCs aus. Der gelernte Hauswirtschafter ist allerdings noch ganz neu im Team, hat gerade seine zweite Schicht absolviert.

André (43) ist noch ganz neu im Reparaturhelfer-Team und hilft anderen gern, ihre Sat-Anlagen oder PC wieder flott zu kriegen. Quelle: Jonas Dengler

„Wir wollen die Leute natürlich motivieren zu reparieren statt wegzuwerfen“, beschreibt Kastenholz das Anliegen des Reparaturcafés. Ins Leben gerufen hatten es im Jahr 2014 zwei Studentinnen. Zusammen mit einer Klasse der Nachbarschaftsschule richteten sie den Werkstattraum in dem alten verlassenen Hinterhaus in der Merseburger Straße 102 ein.

„Teilen ist auch ein Anliegen von Zero Waste“

Aber das „Reparaturcafé kaputt“ versteht sich auch als Bildungsprojekt. „Es geht auch darum“, so der Projektkoordinator, „dass sich die Leute selber wieder befähigen, Sachen zu reparieren, ihre Fertigkeiten schulen oder etwas ausprobieren, dass sie zum Beispiel mal löten oder sich selber an die Nähmaschine setzen.“ Das Angebot verbindet nicht nur Menschen, die einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen oder die sich den Kauf eines neues Gerätes nicht leisten können. „Viele kommen einfach deshalb, weil sie es absurd finden, dass vieles nur zwei Jahre hält und dann weggeworfen wird“, sagt Sebastian Kastenholz. Größtes Ärgernis: Viele neuere Geräte sind gar nicht mehr fürs Reparieren konzipiert, schon das Öffnen der Gehäuse ist teils sehr kompliziert. Die Leute nutzen die Werkstatt aber auch deshalb gern, weil sie dort eine große Auswahl an Werkzeugen finden, die sie nicht extra kaufen müssen. „Teilen ist ja auch ein Anliegen von Zero Waste“, sagt Kastenholz. „Man muss nicht alles selbst zu Hause zu haben.“

Von Klaus Staeubert und Jonas Dengler