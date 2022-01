Leipzig

Schrauben, Platinen, Displays, Abdeckungen, Prozessoren, Kameralinsen – auf dem Arbeitstisch und in Kartons von Reptune verteilt sich das Innenleben von Handys. Der Reparaturladen für Mobiltelefone ist Sammelbecken für Überbleibsel hoffnungsloser Fälle ebenso wie für Geräte, die nach entsprechenden Eingriffen wieder in Topform laufen. Aktuell verzeichnet Reptune, wie alle in der Branche, einen besonders regen Zulauf. „Das liegt nicht nur, aber auch an Corona“, sagt Betreiber Christian Jasch.

Klar, zu den Folgen der Pandemie gehören lang anhaltende Risse in den Lieferketten für Neuware, die einige dazu bewegen, auf Gebrauchtes zurückzugreifen. Es ist aber auch der Nachhaltigkeits-Gedanke, der sich immer stärker in der Gesellschaft verankert. Völlig zurecht, wie der Handy-Doc nicht ganz uneigennützig befindet: „In vielen Fällen ist die Entsorgung eines Gerätes unnötig und verfrüht. Reparaturen schonen Umwelt, Ressourcen und Geldbeutel.“

Lokaler Service ist günstiger

Die höchste Hürde dafür stellt die Befürchtung, die Kosten lägen nahe an denen eines Neukaufs. In vielen Fällen ein Irrglaube. Natürlich kann sich das Einschicken, Diagnostizieren und eine Reparatur je nach Defekt zu einem satten Betrag summieren. Wer aber – außer, es handelt es sich um Garantiefälle – einen lokalen Service vorzieht, kommt günstiger weg. „Für ein neues Display ist man bei Branchenriesen schnell bei 150 bis 200 Euro und für einen Akku ab 50 dabei. Bei uns fangen Display- oder Akku-Reparaturen bei 39 Euro an.“ Oft können Jasch und sein Geschäftspartner Hendrik Bärschneider auf das Bestellen neuer Teile verzichten und auf den Fundus aus voll funktionsfähigen gebrauchten Einzelteilen zurückgreifen. „Das ist je nach Kundenwunsch deutlich preiswerter.“

Egal, ob Logicboard, Knöpfe, Kamera oder Ladebuchse hinüber sind – fast nie sind das Argumente, das Gerät aufzugeben. Schon gar nicht bei Akkus, von denen inzwischen die meisten fest verbaut oder verklebt sind. Hier lauert eine weitere Falle: Um zu sparen, setzen Do-it-yourself-Verfechter darauf, die verklebten Gehäuse mittels Saugnapf, Schraubendreher und Fön selbst zu öffnen. „Damit mag der Akkuwechsel klappen, aber oft bleiben Schäden zurück, oder es kommen weitere hinzu“, warnt Jasch. Das Smartphone kann nach unprofessionellem Eingriff undicht sein, manchmal fehlen Schrauben oder Einzelteile.

Reis bringt nichts

Für Reparaturwillige und Käufer benutzter Telefone hat er noch ein paar Tipps: Ist das Handy nass geworden, nützt der alte Hinweis vom Einlegen in Reis rein gar nichts. „Der kommt nicht an die nassen Stellen“, so Jasch. „Lieber das Gerät auf die mittelwarme Heizung legen oder direkt zum Öffnen und Trocknen zu uns bringen.“ Er rät auch davon ab, aufbereitete gebrauchte Handys auf Refurbished-Portalen im Netz zu kaufen. „Viele sind bereits repariert und haben minderwertige Ersatzteile, die nicht lange halten.“ Besser sei es, die Telefone in den entsprechenden Läden vor Ort zu erwerben.

Jasch und Bärschneider, die unter anderem den Handy-Service für BMW oder die Kicker von RB Leipzig machen, kennen viele Geschichten von hilfesuchenden Handy-Besitzern. Manche werden freiwillig berichtet – vor Wut an die Wand geworfen, Hund reingebissen, mit dem Auto oder Rasenmäher drüber gefahren –, andere erzählen sich von selbst. Nicht nur, wie pfleglich oder nachlässig die Eigentümer mit ihren Apparaten umgehen.

„Steckt in der Hörmuschel viel Dreck, wissen wir, dass es sich um einen Menschen handelt, der viel im Freien arbeitet“, erklärt Jasch. Lassen lockere Klebepads Dinge oder Gerüche durch, offenbart sich nach dem Öffnen, wer einen Hund hat oder starker Raucher ist. Und manchmal kommt raus, wer schwindelt. Ein Junge begründete den Defekt seines Smartphones vor seiner Mutter mit: „Das hat ein Mitschüler runtergeschmissen.“ In Wirklichkeit wollte der Schlawiner verheimlichen, dass er das Teil in die Kloschüssel hat fallen lassen, es war innen komplett nass. Ob Handy oder Haussegen – Jasch konnte beides retten.

Von Mark Daniel