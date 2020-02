Der „Reporter auf drei Rädern“ – Fotograf Karl Heinz Mai vor 100 Jahren geboren

Leipzig

Sein Leben war alles andere als leicht: Im Mai 1941 erlitt Karl Heinz Mai, der zur Wehrmacht eingezogene junge Kaufmannsgehilfe, schwere Verwundungen, die zur Amputation beider Beine führte. Auf den dreirädrigen Rollstuhl mit Handbetrieb angewiesen, hat er als „Reporter des Alltags“ viele Fotos aus dem Nachkriegs-Leipzig geschossen, die zum kulturellen Erbe der Stadt zählen. Am 28. Februar 1920 – also vor 100 Jahren – wurde Karl Heinz Mai geboren.

Karl Heinz Mai. Quelle: Fotothek Karl Detlef Mai

„Mein Vater war ein ausgeglichener, freundlicher, kontaktfreudiger und verständnisvoller Mann“, erinnert sich Karl Detlef Mai (70). „Das Schlimmste, was man ihm antun konnte, war, ihn zu bemitleiden.“ Trotz der Behinderung mochte Karl Heinz Mai, der 1940 zur Wehrmacht einberufen und in den Krieg geschickt wurde, das Leben. Nach der Rückkehr mit zwei amputierten Beinen war an einen beruflichen Neuanfang im erlernten Beruf allerdings nicht mehr zu denken. Doch der junge Mann hatte schon als 18-Jähriger gerne fotografiert. Er kaufte sich eine Vito-Kleinbildkamera, die sein ständiger Begleiter werden sollte.

Per „Selbstfahrer“ durch Leipzig

Mit dem „Selbstfahrer“ durchstreifte Mai, der im Januar 1949 seine Frau Hella heiratete, das zerstörte Leipzig, ständig auf der Suche nach Motiven. Und lichtete ungeschönt den schweren Alltag ab. Das war oft harte Arbeit. Weil er mit dem Rollstuhl keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen konnte, musste er von der Wohnung in Möckern nahezu vier Kilometer in die zerstörte Innenstadt per Kraft seiner Arme fahren. Die meisten Aufnahmen entstanden spontan. Und er musste genau überlegen, was er fotografierte. „Es war ja auch eine Geld- und Materialfrage. Immerhin hatte er pro Woche nur einen Film mit nur 36 Bildern“, so Karl Detlef Mai.

Autodidakt ohne eigenes Labor

Er hat Leistungen beim Wiederaufbau gewürdigt, aber auch Losungen wie „Unsere Väter schlugen Napoleon. Wir werden Adenauer stürzen“ kritisch hinterfragt. Ab Mitte der 1950er-Jahre kamen Aufträge, etwa vom Stadtarchiv oder Stadtgeschichtlichen Museum sowie von Zeitungen, Verlagen und kirchlichen Einrichtungen, hinzu. Davon konnte er sich eine bessere Ausrüstung zulegen, ab 1959 nutze der „Reporter des Alltags“ eine Spiegelreflexcamera Contax F.

Karl Heinz Mai mit Fotoapparat, Leipzig, 1961. Quelle: Karl Detlef Mai

Ein eigenes Labor hatte der Autodidakt nicht – er ließ die Aufnahmen in Fotohäusern entwickeln und vergrößern. „Das waren im Grunde die allermiesesten Voraussetzungen für seinen Job“, sagt Karl Detlef Mai, der 15 Jahre alt war, als sein Vater am 9. Mai 1964 in Reinharz mit nur 44 Jahren starb.

Zeugnisse des Alltagslebens nach dem Krieg

Dessen Bilder sind ein Zeugnis des Alltagslebens in Leipzig nach dem zweiten Weltkrieg. Er hielt die Not und die Zerstörungen, aber ebenso die Kunst des Überlebens und den Wiederaufbau fest. So gibt es kaum eine Großbaustelle der 1950er- und frühen 1960er-Jahre, die er nicht abgelichtet hat. Doch er war auch an Menschen interessiert. Dabei ist es dem Rollstuhlfahrer sogar gelungen, sowjetische Soldaten abzulichten. Oder Bilder zu schießen, wie Güterzüge mit demontierten Maschinen als Reparaturleistung beladen werden. Das war bei Lebensgefahr verboten.

Karl Heinz Mai im Jahre 1946. Zur Fortbewegung diente ihm ein sogenannter Selbstfahrer. Quelle: Fotothek Mai

Widmung für seinen Sohn Karl Detlef

Zu Lebzeiten hat der „Reporter auf drei Rädern“ nie eine Würdigung erfahren. Eine Rückbesinnung auf sein Werk begann erst um 1980, als sein einziger Sohn Karl Detlef mit der Aufarbeitung des fotografischen Archives begann. Das waren etwa 25 000 Aufnahmen im Klein- und Mittelformat; 500 Diapositive sowie 5000 Vergrößerungen. „Meinem Sohn Detlef, damit er sich selbst ein Bild von der Sinnlosigkeit eines Krieges machen kann und daraus lernt Menschenwerte zu erhalten statt zu vernichten“, steht in der Widmung.

„Aller Anfang ist schwer“ hieß eine erste Ausstellung in der damaligen Galerie des künstlerischen Volksschaffens Leipzig im Barfußgäßchen. Mehr als 300 Einzel- und Gruppenausstellungen sowie diverse Publikationen folgten. Wie jenes vom „Reporter des Alltages“ 2007. Zuletzt ist ein Buch „Reporter auf drei Rädern – Fotografien 1945–1964“ im Lehmstedt-Verlag erschienen (die LVZ berichtete). Dazu gehört auch eine Ausstellung mit Bildern aus dem Nachkriegs-Leipzig in der Stadtbibliothek Leipzig am Leuschnerplatz, die am 28. Februar – zum 100. Geburtstag Karl Heinz Mais – mit einer Finisage endet (18 Uhr).

Zur Galerie Als „Reporter auf drei Rädern“ hat Karl Heinz Mai den Alltag im Nachkriegs-Leipzig festgehalten. Er wurde am 28. Februar 1920 geboren.

Familie pflegt die Fotothek weiter

Sohn Detlef, der selbst fotografiert, betreibt weiter die Fotothek Mai, zu der längst weitere Fotografen gehören. Darunter auch sein Sohn Andreas (50), die beiden Enkelinnen Johanna und Nora sowie etliche weitere Fotografen wie Wilhelm Arnold, die der Fotothek Mai ihre Arbeiten anvertrauen. „Es ist ein Platz für Dinge, die Aufmerksamkeit verdienen.“ Über Leipzig hinaus. Die Familie unterhält ein gemeinsames Projekt „Zwischen Lyon und Leipzig“ als privates Fotobuch.

Von Mathias Orbeck