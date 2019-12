Weihnachtswunsch erfüllt: Restaurant des Herzens hat Räume gefunden

Leipzig

Sabine Glinkowski kann es nicht glauben: Noch eine Woche zuvor saß sie in ihrer Küche und wusste nicht, was aus ihrem Verein „ Restaurant des Herzens“ wird, nun steckt sie mitten in der Planung für einen Nachmittagskaffee am vierten Advent. In den zwei Tagen nach dem LVZ-Artikel, in dem Glinkowski davon erzählte, dass das „ Restaurant des Herzens“ dringend nach Räumen suche, stand ihr Telefon nicht still – Leute riefen an, boten Hilfe an. Und Freitagabend vor dem dritten Advent war es soweit: „Lok Leipzig hat angerufen, um mir Räume zur Verfügung zu stellen. Jetzt können wir sogar das Restaurant noch am vierten Advent öffnen.“ Glinkowskis Stimme überschlägt sich beinahe vor Freude. „Ich bin fix und alle“, sagt sie glücklich.

Lebkuchen, Kaffee und ein warmes Gericht

In der Zeit von 13 bis 16 Uhr öffnet das Restaurant des Herzens zum einzigen Mal im Jahr 2019 seine Pforten. Fast 20 Jahre lang hatte Sabine Glinkowski mit ihrem Team in Connewitz Menschlichkeit und Herzlichkeit in die Weihnachtszeit vieler Bedürftiger gebracht. Doch 2018 war Schluss mit dem „ Restaurant des Herzens“ wegen des geplanten Gaskraftwerks in der Bornaischen Straße.

Lesen Sie auch: Bornaer und Geithainer Bauern spenden Lebensmittel für Restaurant der Herzen (14.12.2016)

Nun also der vierte Advent –und Sabine Glinkowski organisiert, als gäbe es kein Morgen. „Es gibt Lebkuchen, Milch, Kaffee, Kakao für die Kinder. Und auch ein warmes Gericht. Aber welches, will ich noch nicht verraten“, sagt die Rentnerin. Lok Leipzig stellt dem Verein das Club-Casino samt VIP-Lounge am Bruno-Plache-Stadion in der Connewitzer Straße zur Verfügung.

Möglich gemacht hat das Nadine Hafkesbrink. Sie ist Mannschaftsleiterin der U-15 und wollte mit ihren Jugendlichen eine Wohltätigkeitsaktion vor Weihnachten starten.

Lok Leipzig hat nicht lange gezögert

„Der Plan war eigentlich, direkt beim , Restaurant des Herzens’ bei der Essensausgabe mitzuhelfen. Aber dann habe ich gelesen, dass Sabine Glinkowski Räume sucht“, erzählt Hafkesbrink. Und sie wusste sofort: „Da muss ich was machen.“ Sie zögerte nicht lange und rief Lok-Leipzig-Präsident Thomas Löwe an. Der kontaktierte das Präsidium und den Caterer, und der Ball kam ins Rollen. Schon in früheren Aktionen hatte Lok Leipzig gezeigt, dass es dem Verein ein Anliegen ist, bedürftige und benachteiligte Menschen zu unterstützen.

Am Freitag, zwei Tage vor dem vierten Advent, werden die Lebensmittel angeliefert. Am Samstag bereiten Hafkesbrink und Glinkowski Räume und Küche vor, damit am Sonntag alles wie am Schnürchen läuft.

Gesundheit und Familie sind nicht selbstverständlich

„Für mich ist es einfach schön, Glück teilen zu können. Es ist nicht selbstverständlich, gesund zu sein, einem Hobby nachgehen zu können, ein behütetes Zuhause und eine Familie zu haben. Da ist es wichtig, etwas zurückzugeben“, sagt Hafkesbrink. Und so geht für sie, Glinkowski und die regelmäßigen Besucher des „ Restaurant des Herzens“ ein Weihnachtswunsch schon am vierten Advent in Erfüllung.

Lesen Sie auch: Hereingeschaut bei Küchenfee Sabine Glinkowski in Leipzig-Connewitz

Von Katharina Stork