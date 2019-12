„Restaurant des Herzens“ sucht in Leipzig neue Räume

Leipzig

Fast 20 Jahre lang hat Sabine Glinkowski mit ihrem Team in Connewitz Menschlichkeit und Herzlichkeit in die Weihnachtszeit vieler Bedürftiger gebracht. Doch 2018 war Schluss mit dem „Restaurant des Herzens“, weil in der Bornaischen Straße 120 das neue Gaskraftwerk entstehen soll. Für Herbst und Winter 2020 hofft Glinkowski, neue Pforten für hungrige Münder zu öffnen – wenn sie bis dahin eine geeignete Küche und Speiseräume findet.

68 Jahre alt ist sie, seit vier Jahren in Rente und denkt doch längst nicht ans Aufgeben, was den Verein „ Restaurant du Coeur“ angeht. Seit vergangenem Sommer ist Sabine Glinkowski erste Vorsitzende. Im Oktober 2018 hatte sie ihre Position als tragende Säule des Vereins aufgegeben, „hingeschmissen“, wie sie selbst sagt. Sie war damals mit dem organisatorischen Vorgehen des ehemaligen Vorstands nicht einverstanden gewesen.

„ Weihnachten hatten wir nie“

Nun liegt es in ihren Händen, dem Verein wieder ein Zuhause zu geben, um wieder aktiv werden zu können. „Das war schon schön, in der Bornaischen Straße“,sagt Glinkowski und seufzt leicht. In den Räumlichkeiten einer alten Betriebsküche der Stadtwerke war genügend Platz zum Kochen und um die Bedürftigen im Warmen zu versorgen.

Auf der Basis von Lebensmittel- und finanziellen Spenden konnte der Verein in der kalten Jahreszeit das Restaurant öffnen und kostenlose warme Gerichte an Bedürftige ausgeben. „ Weihnachten hatten wir nie, mein Team und ich“, stellt Glinkowski klar – ohne Wehmut in der Stimme. Die Dankbarkeit in den Gesichtern der Besucher habe alles aufgewogen, die langen Tage und die harte Arbeit in der Küche. 1999 hat die gelernte Köchin begonnen, sich für das Restaurant des Herzens zu engagieren, ab 2006 kam das Café des Herzens dazu, das ganzjährig am Wochenende geöffnet hatte. Nur im Juli und im August blieben die Türen zu – Sommerpause.

Sabine Glinkowski gibt die Hoffnung nicht auf: Sie ist davon überzeugt, dass sie neue Räume für das Restaurant des Herzens finden wird. Quelle: André Kempner

Das Team steht in den Startlöchern

2019 bleiben zum zweiten Mal die Töpfe in der Weihnachtszeit kalt, aber das soll 2020 wieder anders aussehen. Seit September ist Sabine Glinkowski auf der Suche nach Räumen, die den Bedürfnissen des Vereins gerecht werden: eine große Küche, in der das achtköpfige Essensteam arbeiten kann, damit das siebenköpfige Service-Team die 200 bis 250 Mahlzeiten pro Tag an den Mann oder die Frau bringt. Dazu muss der Speiseraum Platz für mindestens 100 Personen bieten. Bis sie etwas gefunden hat, nimmt der Verein keine Spenden an, weder finanzieller Art noch in Form von Lebensmitteln.

Noch nicht das richtige Angebot dabei

Verschiedene Angebote hatte sie zwar schon an der Hand, aber immer hat irgendetwas nicht gepasst: Die Küche war zu klein oder die Miete zu hoch. Als gemeinnütziger Verein kann das Restaurant des Herzens keine horrenden Mietpreise stemmen, 300 bis 400 Euro im Monat sind die Schmerzgrenze.

Glinkowskis Team stünde in den Startlöchern. Die 68-Jährige erfährt in der Stadt am eigenen Leib, dass ihre Truppe gebraucht wird. Am Hauptbahnhof wurde sie neulich angesprochen: „Sabine, wann machste denn wieder auf?“. Der Plan: November 2020. Wenn alles klappt. Und Sabine Glinkoswki ist zuversichtlich, denn ihr Motto ist: „Das Leben geht immer weiter. Man muss nur wollen.“ Und sie will.

Von Katharina Stork