Restaurant mit Kuschelfaktor: Leipzigs zweiter „Katzentempel“ ist eröffnet

Leipzig

Schaufensterbummel sind aus der Mode gekommen, aber vor einem Schaufenster in der Leipziger Katharinenstraße 17 bleiben ständig Leute stehen: Dort ist Mitte April Leipzigs zweites Katzen-Restaurant eingezogen. Sieben neugierige, spielfreudige, teils recht schmusebedürftige Samtpfoten leben im „Katzentempel Leipzig-Mitte“ schräg gegenüber vom Bildermuseum. Die kleine gescheckte Alma ist Everybody’s Darling, während Hannelore gern kuschelt, aber im nächsten Moment zur Kratzbürste werden kann.

Sieben Katzen leisten dem Gast Gesellschaft

Impressionen aus dem neuen Restaurant „Katzentempel“ in der Katharinenstraße. Quelle: André Kempner

Wer im „Katzentempel Leipzig-Mitte“ in Kretschmanns Hof frühstückt, Mittagspause macht oder den Abend verbringt, kann sich dabei auch Streicheleinheiten für die Seele abholen. Vier junge Kater und drei Katzen bewegen sich frei im Restaurant, klettern herum, erklimmen Kratzbäume, strecken sich auf Kuschelkissen aus, lassen sich auch mal auf dem Schoß oder der Jacke eines Gastes nieder. Wird den Tieren der Trubel zu viel, können sie sich in den Katzenruheraum zurückziehen. Wichtig: Küche und Lager, in denen Speisen zubereitet und aufbewahrt werden, sind für die Vierbeiner tabu.

Wenn Anne Rüter mit Katzen-Leckereien kommt, sind alle Samtpfoten sofort zur Stelle. Quelle: André Kempner

Erster „Katzentempel“ wurde schnell zu klein

Vor knapp vier Jahren haben die Betreiber Anne Rüter (29) und Robin Gebauer (34) in der Nürnberger Straße Leipzigs ersten „Katzentempel“ eröffnet. Der kommt so gut an, dass der Laden meist voll ist, die Plätze nicht reichen und Gäste weggeschickt werden müssen. „Wir hatten zu wenig Platz und wollten auch mehr Katzen“, erzählt Anne, die eigentlich gelernte Ergotherapeutin ist, während Robin BWL studiert hat. Der neue Laden hat nun doppelt so viele Plätze und wurde von Fachfirmen ausgebaut, während im ersten noch etliches „Marke Eigenbau“ ist.

Vorm „Katzentempel“ in der Katharinenstraße bleiben oft Leute stehen. Quelle: André Kempner

Griechische Katzenkinder von der Straße gerettet

Als Anne und Robin im vergangenen Juni auf Kreta Urlaub machten, entdeckten sie drei Katzenkinder unter einer Mülltonne. „Noch vor Ort haben wir uns entschlossen, der kleinen Bande zu helfen und für sie einen zweiten Katzentempel in Leipzig aufzumachen.“ Sofort mitnehmen durften sie die drei Streuner nicht, dafür mussten erst eine Reihe Formalitäten erledigt werden. Eine ortsansässige Tierliebhaberin nahm die drei Kätzchen plus zwei weitere einstweilen auf. Im Oktober durften sie endlich nach Deutschland: der dreibeinige Hector und sein Bruder Sirius, der einäugige Kakashi und sein Zwillingsbruder Corvo sowie die kleine schwarze Katze Ari. In der Bundesrepublik angekommen, bekamen sie Gesellschaft von Katze Alma aus Rumänien und Katze Hannelore aus dem Tierheim Delitzsch. In Zukunft sollen noch weitere Stubentiger einziehen.

Vegane Speisekarte mit „Katerfrühstück“

Mitarbeiterin Noel Kosmann serviert das „Katerfrühstück“. Quelle: André Kempner

Da der „Katzentempel“ ein Franchise-Unternehmen ist, wird die Speisekarte in der Zentrale in München entwickelt und einheitlich in allen Lokalen der Marke umgesetzt. Alle Gerichte sind komplett vegan, Brot und Kuchen werden selbst gebacken. Natürlich kann man auch ein „Katerfrühstück“ bestellen. Ursprünglich als „Café Katzentempel“ gestartet, haben sich die Betreiber vom Begriff Café längst gelöst. Denn die Speisekarte und auch die Öffnungszeiten entsprechen einem Restaurant. In den vergangenen Jahren hatte es viele Vorgänger – vom Nachtclub „Blaue Trude“ bis zu einem Burger-Laden.

Das Café Cather in der Katharinenstraße 15 im Jahr 1989. In der Schaufensterscheibe spiegelt sich der alte Sachsenplatz. Quelle: Armin Kühne

Helmut Kohl saß einst im Café Cather

Kurios ist, dass sich im Nebenhaus – in der Katharinenstraße 15 – früher das stadtbekannte Café Cather befand, berühmt für guten Stollen und leckere Leipziger Lerchen. 1997 schloss es seine Pforten. Der neue Hauseigentümer hatte die Sanierung – die dann noch mehrere Jahre auf sich warten ließ – und damit verbunden eine kräftige Mieterhöhung angekündigt. Annemarie Wagner, der inzwischen verstorbenen letzten Geschäftsführerin, hätte es sicher gefallen, vom „Katzentempel“ zu erfahren. Der Name Café Cather ging auf die frühere Schreibweise der Cathrinen-, Cather- oder Catterstraße zurück. Überhaupt war die Katharinenstraße mal eine Straße mit vielen Kaffeehäusern. Bei „Cathers“ saßen Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl und Schlagersänger Karel Gott. Langjähriger Stammgast war die Leipziger Schriftstellerin Hildegard Maria Rauchfuss.

Von Kerstin Decker