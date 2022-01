Leipzig

Zu den am heftigsten von der Pandemie gebeutelten Branchen gehört die Gastronomie. Für die kommt es nach den Regeln, die ab Freitag in Sachsen gelten sollen, zu erneuten Änderungen. Was als Lockerung beschrieben wurde, empfinden Leipziger Gastwirte allerdings keineswegs als Erleichterung.

Zwar dürfen Lokale dann wieder bis 22 Uhr öffnen. Allerdings nur, wenn die Höchstmarken der Klinikbelegungen nicht erreicht werden – 1300 Corona-Patienten auf Normal- und 420 Schwerkranke auf Intensivstationen. Außerdem ist für Ungeboosterte ein 2G-plus-Nachweis erforderlich. Anders als bislang, müssen künftig also auch diejenigen zusätzlich einen aktuellen negativen Test vorzeigen, die nur zweimal geimpft sind.

Auerbachs Keller bleibt erstmal zu

Hat seinen Auerbachs Keller bereits Anfang des Monats geschlossen: Geschäftsführer René Stoffregen. Quelle: Foto: André Kempner

Je mehr ein Lokal vom Tourismus abhängt und je zentrumsnäher es liegt, desto größer die Einbrüche. René Stoffregen hat seinen Auerbachs Keller deshalb schon am 3. Januar geschlossen. 90 Prozent der Gäste im traditionsreichsten Wirtshaus sind Touristen – und die fehlen. Daran ändert auch die neue Rechtslage nichts. Nur die angeschlossene Mephisto-Bar ist geöffnet und soll ab dem Wochenende bis 22 Uhr Besucher empfangen – erst mal.

Stoffregen, der am Montag seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, will sich die Zahlen ansehen und dann neu entscheiden. Zurzeit sind von den 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur zehn im Dienst – alle anderen befinden sich in Kurzarbeit. Der große Keller mit seinen 450 Plätzen bleibe noch mindestens den Januar über geschlossen, schätzt der Gastronom. Allein das Anfahren der Lüftung für Küche und Gastraum koste 250 Euro. Wenn geöffnet wird, braucht es mindestens 15 Arbeitskräfte plus Reinigungspersonal. Stoffregen sagt aber auch: „Ich bin froh, dass wir in Deutschland sind.“ Die staatlichen Unterstützungen würden durchaus beim Überleben helfen.

IHK: „Lockerung“ ist ein echter Lockdown Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK), hat sich „kategorisch gegen eine weitere Verschärfung der Regeln, insbesondere für den Zugang zu gastronomischen Einrichtungen“ ausgesprochen. Die als „Lockerung“ verkaufte 2G-plus-Regel für die Gastronomie komme in der Realität einem echten Lockdown gleich. „Wenn diese Regel kommt, ist das der Todesstoß für viele weitere Gastronomiebetriebe“, befürchtet Kirpal. Der Umsatzrückgang für 2021 belaufe sich nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau auf durchschnittlich 41 Prozent. 56 Prozent der Unternehmer sähen ihren Betrieb in seiner Existenz gefährdet. „Vor diesem Hintergrund fordern wir zudem die Rückkehr der Deckung der gesamten Sozialversicherungsabgaben im Rahmen des Kurzarbeitergeldes sowie die Aussetzung der Sperrzeit von drei Monaten, wenn ein Betrieb 24 Monate ununterbrochen Kurzarbeitergeld bezogen hat“, so Kirpal.

Weinstock schließt ab Sonntag

„Da kann ich mich auch auf den Markt stellen und das Geld verbrennen“: Gritt Englert kann den Weinstock am Markt nicht mehr wirtschaftlich betreiben und schließt das Restaurant ab Sonntag vorläufig. Quelle: Foto: André Kempner

Eine vorübergehende Schließung steht auch ein paar Meter weiter an: „Vom 16. bis 31. Januar werden wir erst mal zumachen“, kündigt Weinstock-Chefin Gritt Englert an. Die zwölf Fachkräfte gehen dann in Kurzarbeit, nur die Auszubildenden bleiben an Deck. Das Restaurant unter den gegebenen Bedingungen zu öffnen, wäre „wirtschaftlicher Selbstmord“, sagt die 46-Jährige. „Da kann ich mich auch auf den Markt stellen und das Geld verbrennen.“

Zwei Stunden mehr am Tag machen die Einbrüche nicht wett. Sie unterstütze die Schutzmaßnahmen, betont Englert. Nur halte sie eine Instrumentalisierung der Wirte für fragwürdig. „Ich finde es ganz schwierig, wenn Frau Giffey zugibt, dass die Gastronomie als Erpressungsmittel genutzt wird, um mehr Leute zum Boostern zu bewegen“, sagt die Chefin mit Blick auf Äußerungen von Berlins Regierender Bürgermeisterin.

Zills-Tunnel-Chef wartet das Wochenende ab

„Man wirft einen Brocken hin und tritt ihn wieder weg“: Sven Geyer vom Zills Tunnel sieht in den neuen Regeln keine Lockerung für die Gastronomie. Quelle: Foto: André Kempner

Ganz ähnliche Töne sind aus Zills Tunnel im Barfußgässchen zu hören. Geschäftsführer Sven Geyer versteht nicht, „was das für eine Lockerung sein soll, wenn man eine Verschärfung bringt“. Zwei Stunden zusätzliche Öffnung würden nicht zu einer signifikanten Umsatzsteigerung führen – dazu sei schon das aktuelle Niveau viel zu niedrig. „Eine Öffnung bis 22 Uhr hätten wir aktuell gebraucht – mit 2G. Mit 2G plus ist das Schwert sofort wieder an der Wade. Man wirft einen Brocken hin und tritt ihn wieder weg.“

Geyer will das Wochenende abwarten. Der 51-Jährige vermutet aber, dass die Umsätze weiter sinken – und er erstmal schließen muss. Kostendeckend sei der Betrieb schon jetzt nicht. Unter anderem müssen zehn Festangestellte und die Lehrlinge bezahlt werden.

Historisch schlechter Umsatz im Bayerischen Bahnhof

„Ich muss darauf achten, dass wir uns nicht um Kopf und Kragen öffnen“: Frank Wiegand vom Bayerischen Bahnhof denkt über eine Schließung ab Montag nach. Quelle: Foto: André Kempner

Für Frank Wiegand sind neue Regeln aus Dresden praktisch kein Kriterium. Der Geschäftsführer des Bayerischen Bahnhofs hat festgestellt, dass die Gästezahlen automatisch sinken, wenn die Inzidenzen steigen. Zurzeit ist nur an Wochenenden ab 11 Uhr geöffnet, sonst von 16 bis 20 Uhr.

Auch Wiegand will sehen, wie sich das Geschäft am Wochenende mit zwei zusätzlichen Öffnungsstunden entwickelt und dann entscheiden, ob ab Montag noch geöffnet wird. „Wenn der Umsatz nicht steigt, machen wir erstmal ganz zu.“ Seit Jahresbeginn habe man mit einem historisch schlechten Umsatz zu tun. „Ich muss darauf achten, dass wir uns nicht um Kopf und Kragen öffnen“, sagt Wiegand. Der 49-Jährige ist Chef von 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – 60 davon sind Vollzeitkräfte.

Technische Fragen im Hotel Seeblick

Besucher und Küchenlast verteilen sich mit längerer Öffnungszeit besser: Immanuel Anwand, Tages-Geschäftsleiter im Hotel Seeblick. Quelle: Foto: André Kempner

In der Südvorstadt stellt sich die Lage etwas anders dar. Ins Hotel Seeblick zum Beispiel kommen weniger Touristinnen und Touristen, und die meisten Gäste seien geimpft, sagt Immanuel Anwand. Dennoch stelle sich die Frage nach dem technischen Ablauf: Wie ist ohne großen Aufwand darstellbar, ob jemand geboostert ist, also keinen zusätzlichen Test braucht?

Diese Frage stellt sich dem Tages-Geschäftsleiter des Lokals an der Karl-Liebknecht-Straße. Wieder mal werde eine Menge Arbeit auf den Gastronomen abgeladen, moniert der 28-Jährige. Die Öffnung bis 22 Uhr begrüßt er dennoch, weil sich die Besucherströme und zugleich die Belastung der Küche besser verteilen würden.

