Restaurants in Leipzig - LVZ-Gastrotest: So abwechslungsreich ist osteuropäische und russische Küche in Leipzig

Gulasch, Knödel, Cevapcici – viele Gerichte, die heute ganz selbstverständlich in deutschen Haushalten auf den Tisch kommen, stammen ursprünglich aus der osteuropäischen Küche. Die LVZ stellt fünf Restaurants für eine kulinarische Reise von Russland bis Kroatien vor. Ein Lokal räumt die volle Punktzahl ab.