Leipzig

Rund 1000 Taschenlampen sollen die Lichteffekte erzeugen. Der Künstler Philippe Morvan aus Leipzigs Partnerstadt Lyon wird vom 1. bis 9. Oktober in den Promenaden Hauptbahnhof (Osthalle) die Licht- und Toninstallation „Leipzig-Berlin“ zeigen. Zur Umsetzung sucht der Künstler noch weitere Retro-Taschenlampen, die die Leipziger und ihre Gäste in das Kunstwerk einbringen können. Etwa 200 solcher Lampen werden noch benötigt, teilte die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH mit. Diese organisiert im Auftrag der Stadt das Lichtfest 2019.

Der Weg bis zum Mauerfall

„Ich bitte die Leipziger und ihre Gäste ganz herzlich, in Kellern, auf Dachböden, dem Grund ihrer Werkzeugkästen und vielleicht auch in ihren Schrebergärten zu schauen, ob sich dort eine der gesuchten Lampen findet. Bislang sind Modelle aus Budapest, Brünn, Turin, Wien, Vitoria, Genf, Paris und natürlich aus Lyon vertreten. Aber natürlich wäre es toll, wenn die meisten Lampen tatsächlich aus Leipzig, aus der Stadt der Friedlichen Revolution kommen“, wünscht sich Philippe Morvan.

Seine Licht-Sound-Installation ist dem Jubiläum 30 Jahre Friedliche Revolution gewidmet und erfährt deswegen ihre Premiere in Leipzig, bevor sie im Anschluss in Berlin zu sehen sein wird. Dort nimmt sie Bezug auf 30 Jahre Mauerfall. „Leipzig-Berlin“ zeichnet so buchstäblich den Weg von der Freiheit zur Einheit nach.

Jede Lampe steht für einen Menschen

Basis des Projektes „Tag und Nacht“ bilden rechteckige, mit Flachbatterien betriebene Taschenlampen, die zwar in vielen Haushalten noch vorhanden sind – aber nicht mehr zum Einsatz kommen. In der Installation werden rund 1000 dieser Vintage-Taschenlampen kreisförmig angeordnet. Die Lampen werden technisch so modifiziert, dass sie steuerbar sind, sodass auf diese Weise grafisches Lichtdesign möglich wird oder beispielsweise auch Worte „geschrieben“ werden können. Jede Lampe soll symbolisch für einen Menschen stehen. Durch die Anordnung entsteht außerdem ein begehbarer Bereich mit einem symbolischen „Runden Tisch“. Die Menschen sind eingeladen, in den Kreis zu treten und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Wer helfen möchte, kann die Taschenlampen an der Information in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig abgeben.

Von Mathias Orbeck