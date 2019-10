Rettung in Not: Personal der Leitstelle Leipzig leidet unter Missständen

Aktuell sind in der Leitstelle in der Gerhard-Ellrodt-Straße 68 Disponenten beschäftigt, die für den Einzugsbereich der beiden Landkreise Nordsachsen und Leipzig sowie der Stadt Leipzig zuständig sind. Zum Vergleich: In den vormaligen (sachsenweit 21) regionalen Einheiten in Delitzsch ( Nordsachsen), Grimma ( Landkreis Leipzig und Altkreis Döbeln) und Leipzig (Stadt Leipzig) waren insgesamt 58 Mitarbeiter für die Notrufannahme und -weiterverarbeitung eingesetzt.

Am Tag werden durch die IRLS Leipzig durchschnittlich 490 Notrufe, 1280 eingehende Anrufe, 250 ausgehende Rufe sowie 395 Sprechwünsche bedient. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 260.000 Einsätze (Rettungsdienst, Feuerwehr und Krankentransporte) bearbeitet.

Am Tag sieht das 24-Stunden-Schichtsystem in Abhängigkeit des Arbeitsaufkommens 5 bis 9 besetzte Einsatzleitplätze für die Notrufannahme und die Disposition vor. In der Nacht sind mindestens 4 Plätze besetzt. Hier erfolgt 1 Uhr ein Wechsel (Aktivzeit: 19.30 Uhr bis 1 Uhr und 1 Uhr bis 6.30 Uhr). Im Krankentransport sind von Montag bis Freitag 10 Einsatzleitplätze (bis etwa 17.30 Uhr) besetzt.

Die Aufgaben in der Notrufannahme sind gegliedert. Vier sogenannte Call-Taker nehmen den Notruf an, ordnen diesen nach Einsatzart (Rettungswesen oder Feuerwehr) zu und leiten den Einsatz an die (fünf bis sechs) Kollegen im Dispatcher-Dienst weiter. Dort werden die Rettungsmittel organisiert und die Alarmierungen ausgelöst. Sind alle Notrufannahme-Plätze belegt, werden diese an freie Dispatcher-Plätze umgeleitet. Ziel ist es, dass die Bearbeitung eines Notrufes nicht länger als maximal eine Minute dauert und nicht länger als 20 Sekunden in der Warteschleife verbleibt.

Die Besatzungen arbeiten in 24-Stunden-Schichten. Mit Ruhe- beziehungsweise Bereitschaftszeiten aller drei Stunden. Heißt: Eine Schicht ist personell in doppelter Mannstärke besetzt – während die eine arbeitet, ruht sich die andere aus. Nach drei Stunden wird gewechselt. Nach einer 24-Stunden-Schicht haben die Kollegen zwei Tage frei.

In Sonderlagen – wie etwa das Sturmtief Friederikeoder das Attentat in Halle vergangene Woche – wird das am Standort der IRLS in Bereitschaft befindliche Personal alarmiert und kann unverzüglich mit der Abarbeitung von Notrufen oder Alarmierungen beginnen. Des Weiteren wurden in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Einsatzplanungen entwickelt, welche es ermöglichen, auch in großflächigen Schadensereignissen Einsätze strukturiert abzuarbeiten und darauf angepasst mit Einsatzmitteln zu bedienen.