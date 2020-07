Markkleeberg

Der Markkleeberger See ist mit fast 60 Metern der tiefste See im Neuseenland. Doch man muss nicht weit rausschwimmen, um in Gefahr zu geraten: Letztes Jahr kamen hier innerhalb einer Woche zwei junge Nichtschwimmer (21 und 16 Jahre alt) nur wenige Meter vom Strand entfernt ums Leben.

Die Stadt Markkleeberg reagierte und beauftragte die DLRG ab Juni 2020 damit, das Strandbad Ost zu bewachen. Der neue Wachführer Marten Pätzold stammt von hier, ist erst 19 Jahre alt, aber schon seit sechs Jahren als Rettungsschwimmer tätig. Wir haben ihn am Mittwochvormittag auf seiner Wache getroffen.

Herr Pätzold, es ist heute Vormittag recht windig am Markkleeberger See. Für Sie ein Grund beunruhigt zu sein?

Beunruhigt nicht. Wenn es stärker wird, können wir verschiedene Badeverbote aussprechen. Dann hissen wir die entsprechende Flagge.

Was für Flaggen können Sie hissen?

Wir haben eine Flagge, die Kindern das Baden verbietet. Dann gibt es noch die ganz rote, die ein generelles Badeverbot signalisiert.

„Wir übernehmen keine Aufsichtspflicht“

Was ist die größte Gefahr bei starkem Wind an einem See?

Es gibt zum Beispiel Leute, die sich auf einer Luftmatratze sonnen und plötzlich weit vom Ufer weggetrieben werden. Und das ohne, dass sie es bemerken.

Schwimmen Sie dann raus und retten die Person?

Das kommt ganz darauf an, wie sich die Person darauf verhält. Wenn sie bewusstlos ist, würden wir natürlich hinmachen. Wenn sie um Hilfe winken würde, auch. Wenn sie zu weit rausgetrieben wird, rufen wir die Feuerwehr. Die kommen dann mit einem Motorboot. Auf der Wache am Kulkwitzer See verfügen wir selbst über eines.

Und wenn sich jemand einfach nur sonnt und entspannt abtreiben lässt?

Dann haben wir keinen Grund aktiv zu werden. Baden ist grundsätzlich auf eigene Gefahr. Wir übernehmen hier keine Aufsichtspflicht für die Leute. Wir sind nur eine zusätzliche Kraft, die im Notfall aktiv wird. Und natürlich auch nur so lange die Wache besetzt ist: täglich von 10 bis 19 Uhr.

„An den Buhnen ist einer der Unfälle passiert“

Gibt es Eltern, die davon ausgehen, dass Sie nach ihren Kindern gucken?

Man sieht oft Kinder, die ohne Aufsicht herumschwimmen. Gestern ist ein Kind ohne Schwimmflügel bis zu der gelben Tonne da vorn geschwommen. Das ist etwa 20 Meter vom Strand entfernt, da ist es sieben Meter tief. Es waren keine Eltern in der Nähe. Da schlägt das Herz schon mal ein bisschen schneller.

Was müssen erwachsene Badegäste tun, um Ihnen Sorgen zu bereiten?

Die größte Gefahr sind die Buhnen, also die Holzpfähle, die bis tief ins Wasser reichen. Die Leute springen da gerne runter, auch Nichtschwimmer. Das Tückische ist, dass das Wasser hinter den Buhnen unterschiedlich tief ist. An der zweiten Buhne kann man noch stehen. Auf denen dahinter ist es wegen der Abbruchkante schon drei Meter tief. Dort ist auch einer der tödlichen Badeunfälle passiert.

Die neue Wasserwacht am Strandbad Ost des Markkleeberger Sees Quelle: Andre Kempner

Eine Ihrer Hauptaufgaben besteht also darin, Leute zu ermahnen, die auf die Buhnen steigen.

Ja, dafür haben wir das Megaphon. Und damit haben wir auch schon gut zu tun. Es gibt auch Leute, die hier grillen, das ist auch verboten. Die ermahnen wir dann auch.

Was ist, wenn jemand weit rausschwimmt?

Dann schwimmt der aus unserem Wachgebiet raus. Wir sind für den Strandbereich zuständig. Wenn jemand in der Mitte des Sees untergeht, haben wir aber kaum eine Chance, schnell genug da zu sein. Das wäre dann wieder ein Moment, in dem wir die Feuerwehr rufen.

„Wir achten auf Erschöpfungsanzeichen“

Weit rausschwimmen darf also prinzipiell jeder.

Natürlich. Es kann aber überall etwas passieren, dafür muss man nicht weit vom Ufer wegschwimmen. Natürlich gerät jemand, der aus unserem Wachgebiet rausschwimmt, nicht aus unseren Augen. Ich zähle immer wie viele Leute gerade rausschwimmen und wie viele wieder reingekommen sind. Das läuft bei mir automatisch mit. Und ich beobachte, ob jemand Erschöpfungsanzeichen zeigt.

Zum Beispiel?

Wenn der Kopf recht tief im Wasser hängt, kann das ein Anzeichen sein. Oder wenn jemand häufig die Schwimmart wechselt. Wenn jemand Brust schwimmt, dann wieder krault, sich dann vielleicht auf den Rücken dreht. Wenn man schwach wird, neigt man dazu, zu wechseln. In so einem Fall stellen wir langsam Einsatzbereitschaft her.

Das klingt, als wüssten sie schon vor der schwimmenden Person, dass es gleich gefährlich wird.

Darum geht es: den Badeunfall zu antizipieren.

„Selbstüberschätzung ist die größte Gefahr“

Was ist im Leipziger Neuseenland die größte Gefahr?

Vor allem Selbstüberschätzung. Es gibt Leute, die nehmen sich vor, einmal den gesamten See zu überqueren. Sie wissen aber gar nicht, ob sie dazu in der Lage sind. Manch einer merkt dann bei der Hälfte, dass ihm die Kräfte ausgehen. Dann wird es schlimm. Gerade bei Wellen wie heute, die einen zusätzlichen Widerstand bedeuten.

So soll auch der tödliche Badeunfall am Kulkwitzer See letzte Woche passiert sein: Zwei Schwimmer wollten den See überqueren und schafften es nicht.

Allerdings passierte dieser Unfall nicht in unserem Wachbereich. Sonst hätten wir mit dem Boot rausfahren können.

Von Josa Mania-Schlegel