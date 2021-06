Leipzig

Nach der Attacke auf einen Rettungswagen und einer Party von mehr als 1000 Menschen auf der Leipziger Sachsenbrücke haben sich nun Vertreter der Kommunalpolitik zu Wort gemeldet. „Rettungssanitätern gebührt höchster Respekt“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Wochenende. „Sie sind dort im Einsatz, wo Menschen Hilfe brauchen. Sanitäter anzugreifen und die Hilfe für Verletzte damit zu behindern, ist ein inhumaner Akt. Dies ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir werden mit der Polizei gemeinsam überlegen, wie wir in unseren Parks mehr Sicherheit gewährleisten können.“

Der Notruf ging in der Rettungsleitstelle kurz vor 1 Uhr am Sonnabend ein. Eine Person soll sich auf der Sachsenbrücke im Leipziger Clara-Zetkin-Park am Bein verletzt haben. Vor Ort zeigte sich den Rettungskräften allerdings ein chaotisches Bild, ein Verletzter war nicht auszumachen. „Rund um die Brücke haben mehr als 1000 Menschen gefeiert“, berichtete Nadja Grießbach, Lagedienstführerin in der Rettungsleitstelle.

Retter eingekesselt und mit Steinen beworfen

Statt eine Rettungsgasse zu bilden und für Platz zu sorgen, attackierten einige der zumeist jungen Besucher den Krankenwagen. „Er wurde eingekesselt, vereinzelt mit Steinen beworfen, beschmiert und mit Aufklebern versehen“, so Grießbach. An die Behandlung eines Verletzten war nicht zu denken. Die Besatzung des Fahrzeuges musste sich selbst in Sicherheit bringen. „Zum Glück wurde niemand verletzt“, so Grießbach.

Die Leipziger Feuerwehr reagierte noch in der Nacht. „Keine #Gewalt gegen #Einsatzkräfte! #Sachsenbrücke Greift unsere KollegInnen des #Rettungsdienst nicht an! Was ist los mit Euch?“, twitterte sie. Die Polizei hatte am Abend bereits Beschwerden wegen Lärmbelästigungen aufgenommen.

Polizei war an anderen Stellen gebunden

Seit der Lockerung des Lockdowns und dem sommerlichen Wetter wird die Brücke schon länger wieder an den Abenden stark besucht. Die Nacht zum Sonnabend war aber nach Meinung der Einsatzkräfte der vorläufige Höhepunkt. Problematisch für die Polizei: Ein Großteil der Kräfte war bereits in Reudnitz gebunden. Dort hatten mehrere Personen in der Tiefen Straße ein Haus besetzt. Das Gebäude ist in der Nacht geräumt worden. Zudem musste dort eine Spontandemonstration abgesichert werden.

Die Spuren der Nacht waren auch am Sonnabendmorgen zu sehen. Rund um die Sachsenbrücke waren die Straßen, Wege und angrenzenden Grünflächen mit Müll übersät – vor allem auch von Glassplittern. Die Stadtreinigung hatte zwar zahlreiche Müllbehälter aufgestellt, die oftmals aber nicht genutzt werden.

Anwohner berichteten, dass sich unter den Feiernden auch viele Auswärtige befänden. Diese Entwicklung bahne sich bereits seit Jahren an, häufig werde schon ab Mittwoch in den Abendstunden gefeiert und dann jeden Tag bis in die Wochenenden hinein. Passanten kämen nicht mehr an den Massen vorbei. „Schleußiger trauen sich kaum noch am Wochenende den Park zu besuchen“, so ein Anwohner. In den sozialen Netzwerken hagelte es nach dem Übergriff auf den Krankenwagen vielfach Protest.

„Ein Bärendienst für Leipzigs Party-Szene“

Stadtrat Jürgen Kasek (Grüne) warf den Feiernden via Facebook vor, Leipzigs Party-Szene „einen Bärendienst“ erwiesen zu haben. „Das ist absolut inakzeptabel“, erklärte er. Ein Großteil der Klubs und Konzertstätten der Stadt hätten seit eineinhalb Jahren geschlossen, weshalb jetzt viele junge Leute nach draußen drängen und sich verteilen würden. „Das hat nichts mit der organisierten Kulturszene zu tun, sondern ist eine wilde Ansammlung, die vor allem deshalb zustande kommt, weil es derzeit kaum andere Möglichkeit gibt“, betonte der Grünen-Politiker.

Wir müssen reden. Gestern haben wieder Leute auf der Sachsenbrücke und den Parks gefeiert und dabei gestern auch einen... Posted by Jürgen Kasek on Saturday, June 12, 2021

„Wenn wir das ändern wollen, brauchen wir ein Drei-Stufen-Konzept.“ Zunächst müssten wieder mehr legale Angebote geschaffen und dann stärker kommuniziert werden, dass Regeln einzuhalten sind. „Wer seinen Müll liegen lässt, verursacht einen Schaden für alle“, so Kasek. Wenn es Alternativen gebe und die Kommunikation stehe, werde man „wohl auch mal ordnungsrechtlich agieren müssen“.

Von der AfD gab es ebenfalls Kritik. „Bei allem Verständnis des Dranges der jungen Leute nach dem harten Lockdown wieder feiern zu wollen, geht eine derartig ausufernde Party gar nicht“, erklärte Leipziger AfD-Kreis- und Fraktionschef Siegbert Droese. „Die Stadt steht hier aus meiner Sicht in der Pflicht, endlich dafür zu sorgen, dass Bürger vor nächtlichen Lärmbelästigungen besser geschützt werden. Wenn dabei noch Rettungskräfte angegriffen werden, ist eine rote Linie überschritten.“

Von Matthias Roth und Andreas Tappert