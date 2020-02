Leipzig

Nachwuchs-Läufer aufgepasst: In dieser Woche macht die Bewegungsinitiative „ Rewe Kindersprint“ in Leipzig Station. Schüler teilnehmender Grundschulen können dabei einen computergestützten Laufparcours absolvieren. Ziel der Aktion ist es, Kindern wieder Freude an Bewegung zu vermitteln und sie langfristig zum Sporttreiben zu animieren. Unterstützt wird der „ Kindersprint“ unter anderem von der Stadt Leipzig. Die LVZ ist Medienpartner.

Der „ Kindersprint“-Parcours soll Bewegung und Technikbegeisterung vereinen: Eine nach dem Zufallsprinzip gesteuerte Ampel gibt die Laufrichtung vor. Danach wird im Sprint eine rund 8,5 Meter lange Strecke zurückgelegt, der Rücklauf erfolgt im Slalom. Das soll Konzentration, Koordination sowie den Spaß an der Bewegung fördern.

Noch bis Freitag macht die Aktion an fünf Grundschulen in Leipzig und Umgebung Station. Am Samstag, dem 8. Februar, haben auch Schüler der nicht teilnehmenden Schulen die Gelegenheit, am Wettbewerb teilzunehmen: In den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig steht der Parcours ab 9.45 Uhr allen interessierten Nachwuchsläufern offen. Familien und Freunde sind herzlich willkommen, um ihre Sprösslinge zu motivieren und anzufeuern.

Für die besten Kinder jeder Klassenstufe geht der Wettbewerb im Juli weiter: Der Schuljahres-Endspurt findet am 11. Juli im Einkaufscenter Nova Eventis in Günthersdorf bei Leipzig statt.

Von CN