Leipzig

Richtfest für die neue Batteriefabrik in Leipzig-Stahmeln: Zwar ist die Dachstuhl nur zu 75 Prozent auf dem gewaltigen Hallenkomplex montiert. Aber das mache nichts, begründet ein Sprecher. Man habe sich nach den Terminen des Ministerpräsidenten gerichtet, heißt es nur. Tatsächlich drängt die Zeit etwas.

Das Porsche Werk ist zwar nur wenige Kilometer entfernt. Aber bei Däxlmaier hält man sich bedeckt, für wen man künftig in Leipzig Hochvolt-Batterien produzieren wird.

Anzeige

Hochvolt-Batterien mit sehr kurzer Ladedauer

Für einen „Premium-SUV“, sagt lediglich der Vorsitzende der Geschäftsführung, Fritz Dräxlmaier. Dass das Porsche ist, steht außer Frage. In Stuttgart, wo die Sportwagenschmiede bereits den Elektro-Taycan fertigt, stammen die Batterien ebenfalls von Dräxlmaier. Die in Sachsenheim ( Landkreis Ludwigsburg) hergestellten Sportwagenbatterien zeichnen sich durch eine sehr kurze Ladedauer aus und sind für das 800-Volt-System entwickelt worden, das gegenüber einem konventionellen 400-Volt-System in der halben Zeit laden kann.

Dräxlmaier drückt gewaltig auf die Tube, denn bei Porsche Leipzig geht die Werkserweiterung zügig voran. Porsche schult bereits seine Mitarbeiter für den Bau des vollelektrischen Macan, der Ende 2021 an der Start gehen soll.

Im Januar 2021 beginnt die Schulung der Mitarbeiter

In dem 25 000 Quadratmeter großen Hallenkomplex in Stahmeln sollen im Januar kommenden Jahres die Maschinen eingebaut werden. Dann will man auch mit den ersten Schulungen der Mitarbeiter beginnen. „Wir stellen bereits ein und benötigen Fachleute für Informations-Technologie und Robotik“, sagt Sprecher Tobias Nickel. Gesucht werden ferner Instandhaltungsmechaniker sowie Personal für Logistik und Verwaltung. Zum Produktionsstart sollen 100 Mitarbeiter an Bord sein. Wann das genau sein wird, sei noch offen. Insgesamt werde man in Stahmeln einmal 180 Mitarbeiter beschäftigten.

Die 800-Volt-Batterien liefert Dräxlmaier in verschiedenen Leistungsstärken direkt ans Band bei Porsche.

Dräxlmaier produziert bereits in Leipzig Cockpits

Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Vilsbiburg verfügt im benachbarten Leipziger Güterverkehrszentrum bereits über einen Standort mit 240 Beschäftigten. Montiert werden Autoteile wie Cockpits, Mittelkonsolen und Türverkleidungen.

Unstimmigkeiten hat es im Vorfeld der Ansiedlung gegeben. Vor Ort befürchtete man, dass die für den neuen Gewerbepark vorgesehenen Straßen und Kreuzungen den zu erwartenden Verkehr nicht aufnehmen könnten. Nach Nachbesserungen auch beim Sicht- und Lärmschutz billigte aber der Stadtrat mit großer Mehrheit ohne Gegenstimmen den städtebaulichen Vertrag zur Erschließung des Gewerbeparks.

Von Andreas Dunte