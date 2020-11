Leipzig

Kein anderer Teil von Grünau hat in letzter Zeit solch einen Wandel vollzogen wie der frühere Wohnkomplex 8 – direkt am Kulkwitzer See. Der Berliner Hausverwalter GCP sanierte jüngst ein ganzes Karree am Deiwitzweg. Die Genossenschaft Lipsia schloss im Juni an der Miltitzer Allee ein nagelneues Wohnhochhaus mit 13 Etagen auf: das erste in Leipzig seit 1996. Und soeben hat auch noch die Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt einen Richtkranz über ihrem 30-Millionen-Euro-Projekt An der Kotsche 43 bis 73 hochgezogen. Damit erhalten die letzten DDR-Blöcke in dem Viertel ein anderes Aussehen.

Wegen Corona gab es vor Ort zwar nur eine kleine Zeremonie ohne Publikum. Doch Kontakt-Chef Jörg Keim versprach, dass die zünftige Feier für alle Bauleute und Planer nur aufgeschoben ist. „Wir hoffen, sie im nächsten Frühjahr nachholen zu können.“ Dann soll ein Großteil der 204 neuen Wohnungen bereits bezugsfertig sein. Von neuen Wohnungen darf an dieser Stelle wirklich gesprochen werden. Denn nachdem die Leerstände in den WBS-70-Blöcken aus dem Jahr 1986 übermächtig geworden waren, entschloss sich die Genossenschaft, sie von Grund auf umzugestalten.

Kontakt-Vorstandschef Jörg Keim (rechst) schlug bei der Richtfest-Zeremonie An der Kotsche einen Dachnagel im siebenten Stock ein. Quelle: WBG Kontakt eG

„Die modernisierten Wohnungen stehen vom Komfort einem Neubau in nichts nach und sind mit einer Kaltmiete ab 7,70 Euro je Quadratmeter bezahlbar“, so Keim. Statt Kunststoff-Nasszellen gebe es künftig große Tageslichtbäder mit ebenerdigen Duschen und weiß gefliester Wanne. In vier der fünf Häuser sind Fahrstuhlschächte eingezogen worden. Deren Kabinen halten vom Keller bis zum sechsten Stock überall direkt auf der Wohnetage, nicht um eine halbe Treppe versetzt wie sonst oft in Grünau anzutreffen.

Planer mit viel Fachwissen über WBS 70

„Seit dem Start der Entkernung im Sommer 2019 lief bisher alles unfallfrei. Zum Glück fanden wir Leipziger Planer, die die WBS 70 noch genauestens aus ihrer Entstehungszeit kennen“, so Technik-Vorstand Uwe Rasch. Architektin Christiane Domke, die jüngst auch die behutsame Sanierung des Ensembles der Philippuskirche in Lindenau leitete, sowie Tragwerksplaner Frank Preiß hätten durch ihr Fachwissen sehr praktische Zuschnitte der neuen Ein- bis Fünf-Raum-Quartiere ermöglicht. „Die neuen Balkone sind fast doppelt so groß wie früher.“

Nicht zu vergleichen mit den DDR-Einheitsgrundrissen: So sieht die Raumaufteilung eines Wohnzimmers mit offener Küche und doppelt so großem Balkon nach dem Umbau aus. Quelle: WBG Kontakt eG

Das erste Haus – An der Kotsche 69-73 – wurde vom Baukonzern Köster gerade fertiggestellt. „Das ist das einzige Gebäude ohne Fahrstuhl“, erläuterte Kontakt-Sprecherin Mandy Immisch. „Vergangene Woche zog dort schon die erste Mieterin ein.“ Im Januar folge das Nachbarhaus – dann mit Fahrstuhl. Bis zum Sommer 2021 sollen die fünf Bauabschnitte komplett fertig sein.

Immisch betonte, dass die Genossenschaft eine Mischung der Generationen in dem Karree fördern wolle. Es gebe Angebote speziell für Familien mit Kindern, junge Singles oder Paare in verschiedenem Alter. Das schlage sich auch bei den Ausstattungen nieder. Das Spektrum reiche da von Transponder-Schließsystemen über Einbauküchen und -schränke bis zu vollverglasten Erkern oder Dachterrassen. Statt Barrieren gebe es ebenerdige Hauseingänge, sogar Schiebetüren in acht Wohnungen für Rollstuhlfahrer.„An der Stirnseite des Karrees, wo jetzt der Richtkranz schwebt, haben wir als siebenten Stock eine zusätzliche Penthouse-Etage auf das Dach gesetzt: mit sehr großen Wohnungen.“

Die neue Quartiersgarage im Hof ragt ein kleines Stück aus dem Erdboden heraus. Das Dach wird begrünt und als Treffpunkt für die Bewohner genutzt. An den Stirnseiten der Häuser entstehen auch vollverglaste Erker. Quelle: WBG Kontakt eG

Solange die Arbeiten noch laufen, erhielten bereits eingezogene Mieter einen Rabatt von 50 Cent pro Quadratmeter. Das sei als kleine Entschädigung gedacht – weil die Freianlagen im riesigen Hof erst im Anschluss gestaltet werden können. Dies gelte auch für die Begrünung des Daches einer neuen Quartiersgarage, bei der nur die obere Hälfte aus dem Erdreich ragt.

Neubau mit Sozialwohnungen in Paunsdorf

„Sie schafft zusätzlichen Komfort bei vertretbaren Kosten“, meinte Vorstandschef Keim. Er verriet zugleich, dass die Kontakt inzwischen ihren ersten Neubau mit einem Drittel geförderter Sozialwohnungen plane. Jedoch nicht in Grünau, wo die niedrigsten Durchschnittsmieten in ganz Leipzig zu finden sind. „Wir haben eine Fläche in Paunsdorf an der Waldkerbelstraße im Auge.“ Ab nächstes Jahr entstehen da 21 Wohnungen auf sieben Etagen.

Von Jens Rometsch