Nicht nur Emil kann sich freuen. Der einjährige Spross der Böhlitz-Ehrenberger Familie Ronneburger befindet sich in guter Gesellschaft mit Alina, Jonathan, Linus, Jasmin und den anderen Kindern, die im Frühjahr 2020 ebenfalls in die Kindertagesstätte in der Buchener Straße im Ortsteil am Leipziger Stadtrand einziehen. Nach fünf Monaten steht der Rohbau für die neue Kita „Böhlitzer Kinderland“, die komplett von der Stadt Leipzig gefördert wurde. Nun konnte auch der Dachstuhl aufgesetzt werden und der Träger, die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, lud zum Richtfest ein.

Alte Villa braucht Sanierung

Bisher besuchen die kleinen Mädchen und Jungen eine altehrwürdige Villa in der Leipziger Straße. Diese ist jedoch stark sanierungsbedürftig und wird heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. Deshalb entschied sich die Volkssolidarität für einen Ersatzneubau an der Buchener Straße und übernahm das dortige Gelände in Erbbaupacht. Hier gibt es nun bald Platz für 130 Knirpse.

Ortsvorsteher ist guter Dinge

„Die Tradition der Kinderbetreuungsstätten reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück – diese Einrichtungen gab es in den unterschiedlichsten Formen und mit unterschiedlichen Bezeichnungen“, erklärte Lutz Stephan, Geschäftsführer der Volkssolidarität Leipziger Land. Er freue sich, dass sein Verband nun diese Tradition fortsetzen könne. Ein großes Dankeschön richtete er an das Büro Strauss Architekten, dessen Chef er schmunzelnd begrüßte. „Wir haben schon des öfteren zusammengearbeitet, aber Herr Strauss musste mir noch nie sagen: Pflanzen Sie Efeu, damit man die Baumängel nicht sieht.“ Ebenfalls erfreut über den Bau zeigte sich Ortsvorsteher Denis Achtner: „Es hat schon eine Weile gedauert, bis der Träger mit der Stadt einig war, aber nun freuen wir uns auf die Eröffnung im Frühjahr!“

Volkssolidarität betreibt 85 Einrichtungen in Stadt und Landkreisen

Die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental ist mit insgesamt 85 Einrichtungen in der Stadt sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen präsent. Vor allem kümmert sie sich um die Kleinsten – in den 58 Krippen, Kindergärten und Horten werden Mädchen und Jungen im Alter von neun Wochen bis zu zehn Jahren betreut. Es gibt Kinderheime, einen Jugendclub und ein Freies Gymnasium in der Regie des Verbandes. Hinzu kommen Wohn- und Pflegeheime, Tagespflege, barrierefreies Wohnen und Essen auf Rädern für hilfebedürftige Menschen mit und ohne Behinderungen. Dabei wird die Volkssolidarität von zahlreichen Ehrenamtlichen unterstützt.

Von Andrea Richter