Leipzig

Vielen war klar, dass sie Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Zum Auftakt des Kinderimpfens in der Quarterback Immobilien Arena gab es vorab keine Termine. In der Arena wurden am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft. „Wir waren schon eine Stunde früher da“, erzählte Thomas Töpfer aus dem Waldstraßenviertel, der mit seinen Kindern Juliana (9) und Friederike (6) gekommen war, damit diese sich den schützenden Pieks abholen konnten. Die Große sei bereits beim Kinderarzt geimpft worden, sagte er.

„Aber das Warten nehmen wir gern in Kauf, damit auch die beiden kleineren Kinder geschützt werden. Das ist gerade bei der Situation in unseren Schulen wichtig. Wir haben ja auch Großeltern und Verwandte, die zur Risikogruppe gehören“, betonte der Familienvater. Das sahen viele andere Eltern ebenso, die sich geduldig in die Schlange einreihten, die sich zeitweise vom Eingang um die Ecke entlang des Gebäudes zog. Parallel konnten sich Erwachsene impfen lassen – allerdings nur mit Termin.

Thomas und Steffi Töpfer sind mit ihren Kindern Juliana (9) und Friederike (6) zum Impfen in die Arena gekommen. Quelle: André Kempner

Ab Dienstag gibt es Termine für Kinder auf dem Impfportal

Mit so einem Andrang hatte Olaf Hagenauer nicht wirklich gerechnet. „Wir haben noch keine Erfahrung, wie schnell das Kinderimpfen geht und wie groß der Aufklärungsbedarf der Eltern ist“, erklärte der Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes in Leipzig. Dieser organisiert im Auftrag des Freistaates Sachsen die Impfkampagne. Die mobilen DRK-Teams haben bislang in Leipzig täglich jeweils mehr als 2000 Menschen erreicht – Erwachsene und Jugendliche ab zwölf. Nun kommen auch die Jüngeren dran.

Blick in die Impfstation des Deutschen Roten Kreuzes in der Quarterbeck Immobilien Arena Leipzig. Quelle: André Kempner

„Ab Dienstag soll das Impfportal auch für Kinder freigeschaltet werden, so dass dann für sie auch Termine vereinbart werden können.“ Das ist in der Arena dann vom 27. bis 30. Dezember möglich sowie ab 8. Januar immer sonnabends. „Das Kinderimpfen soll ja hauptsächlich in den Arztpraxen erfolgen.“ Beteiligt sind daran in ganz Sachsen 277 niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie bislang 20 Kinderkliniken, wie es im sächsischen Sozialministerium hieß.

Juliane und Mario Nehls warten mit ihren Kindern Mira (9) und Fiete (6) aufs Impfen. Quelle: André Kempner

Helfen, dass sich das Virus weniger ausbreitet

Für die Jüngsten waren in der Arena zwei Kinderärzte im Einsatz, die den Andrang bewältigen mussten und einen speziellen Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer verabreichten. Ganz nebenbei wurde auch mal eine Träne getrocknet, wenn ein Kind Angst vor der Spritze hatte. Doch Juliana und Friederike Töpfer waren tapfer. „Für sie ist es ein normaler Vorgang, sie sind ja auch gegen andere Krankheiten geimpft, wie man im Impfausweis sieht“, betonte Thomas Töpfer. Er sei froh, dass durch das Impfen Infektionsketten durchbrochen werden könnten und das Leben vielleicht bald wieder normaler wird.

Eine Frau aus Anger-Crottendorf ist da noch skeptischer: „Meinen elfjährigen Sohn lasse ich impfen. Bei der Fünfjährigen warte ich aber lieber noch ein bisschen ab“, sagte sie. „Wir wollen aber helfen, dass sich das Virus weniger verbreitet und viele Einrichtungen wieder öffnen können.“

Juliane Nehls aus Altlindenau, die wie viele inzwischen geboostert ist, hat immer gesagt: „Sobald es geht, schützen wir auch die Kinder“, erzählte sie. „Jetzt kommen mir zwar ein wenig Zweifel auf, ob ich dadurch eine Nebenwirkung riskiere. Aber wir gehen auf Nummer sicher: Unsere Kinder haben alle Impfungen, die empfohlen werden.“ Das sehe auch ihre Ärztin so. Und Tochter Mira (9) wünscht es sich auch. „Wir hoffen, dass wir so alle besser durch die Krise kommen“, sagte die Mutter, die auch den fünfjährigen Fiete schützen will.

Kinderärztin Constance Oßwald nimmt sich Zeit, beim Impfen alle Fragen der Eltern zu beantworten. Quelle: André Kempner

Kinderärzte nehmen sich Zeit für Aufklärung

Kinderärztin Constance Oßwald nahm sich Zeit, alle Fragen zu beantworten. „Es gibt schon viel Aufklärungsbedarf, da es ja keine generelle Impfempfehlung gibt.“ Die Stiko wie auch die Sächsische Impfkommission empfehlen die Corona-Schutzimpfung bei Kindern mit bestimmten Vorerkrankungen sowie jenen, die Kontakt zu Risikopersonen haben. Alle anderen Kinder können geimpft werden, wenn die Eltern es wünschen. „Das macht es für uns zwar nicht leicht, wir können den Eltern die Entscheidung ja nicht abnehmen“, sagte Oßwald, die in einer Praxis im Westbad am Lindenauer Markt arbeitet. So müsste sie erklären, dass die bisherigen Studien noch nicht eindeutig sagen, welche seltenen Nebenwirkungen auftreten könnten. „Eine persönliche Empfehlung geben wir nicht – wir halten uns an die Impfkommission und die Berufsverbände.“

Von Mathias Orbeck