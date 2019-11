Leipzig hat „Deutschlands schönstes Warenhaus“

Leipzig

Riesenandrang am Donnerstagabend am Neumarkt: 2500 Stammkunden wollten dabei sein und als erste sehen, wie die neue Galeria Karstadt Kaufhof jetzt aussieht – nach sechsmonatigem Umbau bei laufendem Betrieb. Binnen vier Tagen waren die Anmeldelisten für das Pre-Opening voll. Leipzig ist der erste Standort, an dem Kaufhof und Karstadt in einem Haus verschmolzen sind. „Im Moment ist das Deutschlands schönstes Warenhaus. Hier sind alle neuen Konzepte verwirklicht worden, alles ist auf dem aktuellsten Stand“, so Thomas Wanke, Vertriebschef der Galeria Karstadt Kaufhof, der aus Essen gekommen war.

Goldenes Band durchschnitten

Zum Werbe-Song „Wir sind zusammen deins“ wurde das goldene Band an der Rolltreppe zum Untergeschoss durchgeschnitten. Dort ist auf 1700 Quadratmetern der Lebensmittel- und Delikatessenbereich „Galeria Markthalle“ entstanden. Zur Feier des Tages konnten sich die Gäste durch die gesamte Feinkost-Welt durchkosten. Quiche, Garnelen, Lachs, Flusskrebse, Austern, edler Schinken und Salami, Käse aus Südtirol, exotische Nüsse, asiatisches Gemüse, Gebäck, Schokolade, Eis – das alles und noch viel mehr konnte nach Herzenslust probiert werden.

An der Sektbar wurden sie Freunde

Andrea Schubert (55), Heike Müller (57) und ihr gesamter Freundeskreis stießen freudig mit Sekt an. Sie hatten nach der Schließung von Karstadt die Feinkostabteilung sehr vermisst. „Wir sind die Rotkäppchen-Gang“, erzählten sie lachend. „Jeden Freitag haben wir uns an der Sektbar getroffen, dort haben wir uns vor sieben Jahren überhaupt erst kennengelernt“, berichteten sie. Auch Karin (66) und Dieter Schwinke (74) vermissten die Delikatessen: „Wir wohnen sehr zentrumsnah, haben uns öfter mal Austern und ein Glas Champagner gegönnt. Jetzt werden wir wieder jede Woche kommen. Besonders auf die Fischabteilung freuen wir uns.“

Anziehungspunkt für kaufkräftige Kundschaft

Auch die geballte Führungstruppe vom Verein City Leipzig Marketing mischte sich unter die Gäste: Thomas Oehme, Centermanager der Promenaden Hauptbahnhof und Vereinsvorsitzender, Robin Spanke, Centermananger der Höfe am Brühl und zweiter Vereinsvorsitzender, sowie Projektkoordinatorin Heike Melzer. „Der Feinkostbereich hat gefehlt, er macht die Innenstadt wieder attraktiver und zieht kaufkräftige Kundschaft an“, zeigte sich Thomas Oehme zufrieden. „Damit haben wir in der City wieder alle Segmente im Lebensmittelbereich abgedeckt, vom Discounter über den Supermarkt für gehobene Ansprüche bis hin zum Gourmetsektor“, ergänzte Heike Melzer. Auch Michael Zielke, der letzte Geschäftsführer von Karstadt Leipzig, war unter den Gästen.

Aus Hamburg zurückgekehrt

Professionelles Schminken und Highheels-Training im Erdgeschoss, Modenschau im ersten Stock, Barista-Vorführung im Galeria Restaurant, Musik auf mehreren Etagen – über den Riesentrubel, der sich im ganzen Haus verteilte, und die gute Stimmung freute sich besonders Barbara Blank, Geschäftsführerin der Galeria und Verbundleiterin – in dieser Funktion betreut sie zehn Häuser von Dessau bis Fulda. Sie ist eine gute alte Bekannte in Leipzig, hat die 2001 eröffnete Galeria Kaufhof am Neumarkt schon einmal geleitet, von 2007 bis 2014. Dann wurde sie nach Hamburg berufen. Seit März ist sie in Leipzig zurück: „Ich habe mich riesig gefreut, bin gerne zurückgekommen und wohne auch wieder hier. Leipzig hat sich unheimlich entwickelt.“ Die Zukunft des Warenhauses sieht sie darin, sich als „Entdeckerhaus“ zu profilieren, in dem der Einkauf zum Erlebnis wird.

„Ein Statement für Leipzig “

Während Pole-Akrobatik-Vizeweltmeisterin Annika Winkler in der Sportabteilung ihr Können zeigte, hatte Mario Bläser aus Düsseldorf Spaß beim Koffer-Curling. Dort galt es, einen Rollkoffer möglichst genau ins Ziel zu schießen. Als General Manager für L’Oreal Lux war er mit seinem ganzen Team nach Leipzig gekommen. „Dieses Haus ist ein richtiges Statement für Leipzig“, freute er sich. Auch am Freitag und Sonnabend, wenn sich die Pforten für alle öffnen, rechnet er mit „extrem vielen Kunden“.

