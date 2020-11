Leipzig

Für Radiohörer und Filmfans, Küchenchefs und Draußenjunkies – LVZ Familie präsentiert fünf Wochend-Tipps, die auch in diesen Zeiten funktionieren.

Das Riesenradio des Künstlerkollektivs Geräuschkulisse wartet am Samstag und Sonntag auf dem Lindenauer Markt Quelle: Geräuschkulisse Kollektiv

Für Welle-Hörer: 100 Jahre Radio mit dem D21 Kunstraum

Der D21 Kunstraum feiert das älteste, elektronische Massenmedium der Welt: das Radio. Unter dem Ausstellungstitel „Anybody out there?! 100 Jahre Radio in Deutschland“ und im Zuge der coronabedingten Schließung verwandelt sich das D21 ab Donnerstag zum Sende- und Hörraum mit einem Live-Radio aus den Räumen des Kunstvereins. Die Ausstellung ist für die Dauer der Museumsschließungen durch die Schaufenster zu sehen. Begleitet wird die Ausstellung von weiteren Projekten – unter anderem von einer interaktiven Installation des Künstlerkollektivs Geräuschkulisse auf dem Lindenauer Markt. Diese findet Samstag und Sonntag von jeweils 15 bis 19 Uhr statt. Passanten und Schaulustige können dann mit einem überdimensionierten Radio interagieren und so das D21-Radio beeinflussen. Die Handlungen werden zeitversetzt auf der Ausstellungsfrequenz zu hören sein. Weitere Infos unter www.d21-leipzig.de.

Der Samstagsmarkt in der Markthalle Plagwitz lockt mit hochwertigen und regionalen Lebensmitteln. Quelle: Egenberger Lebensmittel GmbH

Für Frischeliebhaber: Besuch auf dem Wochenmarkt

Restaurants und Bars sind geschlossen, Kultur- und Sportstätten ebenso. Wer in diesen Tagen Begegnung sucht, hat es nicht einfach. Eine traditionelle Begegnungsstätte seit jeher ist jedoch der Markt, der auch in diesen Tagen für Besucher da ist. Neben dem traditionellen Wochenmarkt in der Innenstadt am Freitag (9 bis 17 Uhr), ist da zum Beispiel der Samstagsmarkt in der Plagwitzer Markthalle (9 bis 14 Uhr), der schon aus der Ferne mit dem Duft von Räucherfisch zu sich lockt. Auch der traditionelle Wochenmarkt am Sportforum lädt am Samstag (9 bis 16 Uhr) zu einem gemütlichen Bummel ein und bietet neben frischen Lebensmitteln auch Imbissbuden und Trödel. Weitere Wochenmärkte und Öffnungszeiten finden Sie auch auf der Webseite der Stadt Leipzig.

Falafel sind ein Klassiker der orientalischen Küche. Quelle: Patricia Liebling

Für Küchenchefs: Kochen mit Kindern

Den Einkauf auf dem Wochenmarkt erledigt? Dann nichts wie ab in die Küche, um die Stimmung mit selbst gemachten Snacks anzukurbeln. Wer noch nach einfach zuzubereitenden Rezepten sucht, für den hat die LVZ ein paar Ideen vorbereitet. Zum Beispiel diese köstliche Käse-Knabberei mit Möhre und Pecorino oder einen kinderleichten Kichererbsen-Klassiker aus dem Ofen. Weitere Rezeptideen finden Sie am Ende des Falafel-Rezepts. Zusätzliche Tipps, wie das Kochen auch mit Kindern gelingt, finden Sie hier. Und wer gar keine Lust hat, den Kochlöffel zu schwingen und aktuell lieber die Gastroszene unterstützen möchte, der kann durch unsere Gastrotipps stöbern und findet hier vielleicht den passenden Lieferwunsch.

Für Draußenmenschen: Die beliebtesten Radtouren und Freizeit am Wasser

Trotz des Herbstwetters keine Lust, das Wochenende in den eigenen vier Wänden zu verbringen und lieber Lust auf Luft? Die Messestadt ist dabei ein idealer Ausgangspunkt für lohnenswerte Ausflugsziele mit dem Rad. Welche Tour infrage kommt? Einen Überblick über die beliebtesten Radtouren erhalten Sie hier.

Laufen, Radeln, rollern: Auch wenn Kanu- und Kletterpark momentan geschlossen sind, hat der Markkleeberger See auch in Pandemiezeiten jede Menge zu bieten. Was genau, haben wir hier aufgeschrieben.

Wenn die Menschen nicht ins Kino können, bringt das Filmfestival DOK Leipzig das Kino zu den Menschen. Erstmals gab es auch ein Video-on-Demand-Angebot. Quelle: DOK Leipzig

Für Cineasten: Letzte Chance für DOK-Filme on Demand

Die 63. Ausgabe von DOK Leipzig musste in diesem Jahr neue Wege gehen und fand pandemiebedingt halb im Kino, halb online statt. Noch bis Samstag haben Filmfans die Chance, die meisten Festivalfilme über die Streaming-Plattform dok-leipzig.culturebase.org zu sehen. Darunter viele der diesjährigen Preisträger, Publikumslieblinge, Geheimperlen und Animationsfilme für Erwachsene und Kinder. Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite des Festivals unter www. dok-leipzig.de.

Von Bastian Schröder