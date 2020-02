Riesenzoff um Parkhaus-Neubau am Stadion von RB Leipzig

Leipzig

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat im Tauziehen um ein seit Jahren geplantes Parkhaus vor dem Stadion des Bundesligisten schwere Vorwürfe gegen die Stadt Leipzig erhoben. „Wir verhandeln seit Monaten konkret mit der Stadt über den Kauf des Grundstücks“, sagte Mintzlaff am Donnerstag in einem Exklusiv-Interview mit der LVZ.

Verhandlungen standen kurz vor Abschluss

Vor Weihnachten sei dem Fußballklub sogar schon ein Kaufpreis genannt worden. Doch davon will im Rathaus auf einmal niemand mehr etwas wissen. Die Verwaltung hat dem Stadtrat jetzt vielmehr vorgeschlagen, das erforderliche Grundstück nur noch im Wege eines Erbbaupachtrechtes an RB zu übertragen. Die Stadtverwaltung hat sich am Donnerstag zu den Vorwürfen gegenüber der LVZ nicht geäußert.

Die Brachfläche gegenüber der Arena wird gegenwärtig als Parkplatz „Arena 2“ genutzt. Quelle: Kempner

Konkret geht es um das Gelände des früheren Schwimmstadions, von dem nur noch eine Tribüne erhalten ist. Es befindet sich gegenüber der Red Bull Arena. Die Brachfläche wird gegenwärtig als Parkplatz „Arena 2“ genutzt wird, außerdem steht auf ihr ein Fanshop-Container. Perspektivisch soll der Komplex überbaut werden und neben dem Parkhaus auch die RB-Geschäftsstelle und das künftige Sportmuseum der Stadt Leipzig beherbergen – nach Angaben von RB eine Investition in Höhe von 50 Millionen Euro.

Parkhaus ist Voraussetzung für Fußball-EM 2024

Das Parkhaus mit 1000 bis 1200 Stellflächen war nicht nur eine der Voraussetzungen dafür, dass Leipzig von der UEFA als Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2024 aufgenommen werden konnte. Die Parkplätze sind auch Bestandteil der Baugenehmigung der für nächstes Jahr vorgesehenen Stadionerweiterung (die LVZ berichtete).

Doch sowohl das Parkhaus als auch die Eigentumsrechte an dem Grundstück auf dem künftigen „ Sportforum“ sind seit Monaten Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Die Grünen, die nach Linken die zweitstärkste Fraktion im Leipziger Stadtrat stellen, wollen weder den Grundstücksverkauf noch das Parkhaus. In einem Antrag, der ursprünglich am kommenden Mittwoch im Stadtrat behandelt werden sollte, fordern die Grünen einen expliziten Verzicht auf den Flächenverkauf. Außerdem beharren sie auf dem Parkhaus-Verbot. Sie wollen stattdessen nur einer „Tiefgarage für Kfz und Fahrräder“ zustimmen.

Mintzlaff : Jungs Gegenleistung für Rückzug der OBM-Kandidatin der Grünen

Die Debatte über das Thema ist nach Angaben des stadtentwicklungspolitischen Sprechers der Grünen-Fraktion, Tim Elschner, jedoch auf die Ratsversammlung nach der Oberbürgermeisterwahl am 1. März verschoben worden.

Der RB-Boss wirft Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) nunmehr vor, aus wahltaktischen Gründen die geplante Entwicklung des „ Sportforums“ zu opfern. „Wir gehen davon aus“, sagte Mintzlaff, „dass die Grünen, die die Entwicklung des Geländes immer schon kritisch bewertet haben, offenbar als Gegenleistung für den Rückzug der Kandidatin der Grünen und einer Wahlempfehlung für Oberbürgermeister Jung nun mit diesem zusammen den zügigen Verkauf verhindern wollen.“

Von Guido Schäfer und Klaus Staeubert