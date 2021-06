Ringelnatz-Schule in Leipzig-Grünau: Unwetter verhagelt Neustart nach Corona

Leipzig

Schwimmende Kinderschuhe und Jacken, Möbel und Mülleimer in einer Brühe von Schlamm – als Anne Matthias am Sonntag auf das Malheur im Keller blickte, traf sie der Schlag. „Was ist das bloß für ein Schuljahr?“, dachte die Rektorin der Joachim-Ringelnatz-Grundschule. „Ich wollte so gern wieder Unterricht machen und hatte mich auf die erste Stunde gefreut.“ Doch die Unwetterfront vom Wochenende spülte die gute Laune mit den dreckigen Wassermassen fürs Erste fort.

Das gesamte Untergeschoss der Joachim-Ringelnatz-Schule stand voll Wasser. Der Werkraum bietet ein Bild der Verwüstung. Quelle: Christian Modla

Mehr als 100.000 Euro Schaden in Kitas und Schulen

In zwei Kitas und acht Schulen der Stadt haben die Wassermassen insgesamt mehr als 100.000 Euro Schaden verursacht; am heftigsten getroffen hat es die Ruth-Pfau-Schule und die Ringelnatz-Grundschule. Hier fällt noch bis mindestens Mittwoch der Unterricht aus. In der Ruth-Pfau-Schule wird am Donnerstag getestet, wie schwer der Schaden am Stromsystem ist, das zurzeit komplett brach liegt.

Im Raum der Elektroverteilung der Ruth-Pfau-Schule stand das Wasser kniehoch. Das Gebäude musste vom Netz genommen werden, weil der Verteilerkasten noch Strom führte und gleichzeitig im Wasser stand. Quelle: Christian Modla

Grünschnitt verstopft Abflüsse

In Grünau drückte das Wasser vom Parkplatz des benachbarten Supermarktes direkt in den Keller; ein Fenster barst. Und so brach sich die Lawine aus Schlamm und Kies ungehindert Bahn. Im Schacht, der rings um das Gebäude verläuft, stand die Brühe 80 Zentimeter bis einen Meter hoch. Verschärft wurden die Probleme, weil die Wiese vor dem Haupteingang in der Vorwoche gemäht worden war – der Schnitt aber liegen blieb und so viele Abflüsse verstopfte.

Frische Mahd von der angrenzenden Wiese verstopfte die Drainagerohre. Das Wasser stieg an und flutete den Schuleingang der Joachim-Ringelnatz-Schule sowie die Aula (links). Quelle: Christian Modla

Fast perfektes Krisenmanagement – auch durch Corona

Nachdem der Krisenstab am Sonntag getagt hatte, wurden Telefon- und E-Mail-Ketten für die 16 Klassen in Gang gesetzt. „Ich bin begeistert, wie gut die Eltern vernetzt sind“, sagt Anne Matthias. Durch die Pandemie gibt es heutzutage eine nahezu perfekt funktionierende Notfall-Kommunikation. Nur bei drei von 300 Kindern kam die Nachricht vom Unterrichtsausfall nicht an. Apropos: Ganz ausgefallen sind viele Stunden gar nicht, denn die Klassen schwenkten kurzfristig wieder auf das Digitalmodell um. Und auch sonst hätten Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer vollen Einsatz gezeigt, freut sich Anne Matthias. In Feuerwehrketten räumten sie Montag und Dienstag große Teile der Kellerräume frei, reinigten Möbel, retteten, was noch zu retten war. Die Rektorin ist auch voll des Lobes über ihren Ersatz-Hausmeister, der seit letzter Woche an der Schule arbeitet: „Der koordiniert alle Arbeiten ganz hervorragend und arbeitet bis ans Ende seiner Kräfte.“

Die Mensa der Joachim-Ringelnatz-Schule wurde überflutet. Hier wird normalerweise vor Ort gekocht – jetzt gibt es erst mal Lunchpakete. Quelle: Christian Modla

Parkett im Festsaal ist kaputt

Seit Dienstag machen sich nun die Handwerker ein Lagebild. Schwer beschädigt sind die Fachkabinette für Werken und Kunst, Lagerräume wurden geflutet, etliche Materialien zerstört. Besonderes Problem: Die Küche stand unter Wasser. Noch ist nicht klar, wann und wie es dort weitergehen kann. Eigentlich wird hier vor Ort gekocht; der Caterer versucht, das Essen in einer Ausweichkombüse herzustellen. Nun gibt es erstmal Lunchpakete. Aus dem Sportunterricht wird vorerst auch nichts, die Turnhalle ist jetzt mindestens zur Hälfte ein Möbellager. Aber zum Glück können die Schwimmstunden für die dritten Klassen wieder stattfinden. Beschädigt ist auch der Festsaal. „Das Parkett ist hin“, stellt Anne Matthias fest. Ob die Fußbodenheizung betroffen ist, wird sich bald zeigen. Immerhin konnten Lehrer noch die empfindlichen Instrumente für den Geigenunterricht retten.

Wasser flutete die Aula der Joachim-Ringelnatz-Schule und beschädigte unter anderem das Parkett. Quelle: Christian Modla

Unterricht soll Donnerstag wieder beginnen

Das Schulamt geht davon aus, dass allein in der Ringelnatz-Schule mindestens 70.000 bis 80.000 Euro Schaden entstanden sind. Ein Vierteljahr wird es wohl dauern, bis man die unteren Räume wieder halbwegs normal nutzen kann, schätzt Anne Matthias. Die Schulleiterin ist optimistisch, dass es schnell vorwärtsgeht und zumindest der Unterricht am Donnerstag wieder beginnt. Dann kann sie mit ihren Erstklässlern auch die erste Ethikstunde nach der Pandemie nachholen. Das geplante Thema steht, und es kann greifbarer nicht mehr werden: die Kraft des Wassers.

Von Björn Meine