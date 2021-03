Leipzig

Die neuen Seengebiete bei Leipzig und in der Lausitz bilden die größte Landschaftsbaustelle Europas. Schon am Begriff wird das ganze Dilemma deutlich: Landschaftsbau – das Wort beinhaltet eine gewisse Hybris.

Seitdem der Mensch auf Erden ist, baut er Landschaften um. Er rodet Wälder und schafft Felder, im Landesinneren begradigt er Flüsse, an den Küsten gewinnt er Land dazu. Oder er gräbt gigantische Löcher in den Boden, um Rohstoffe zu gewinnen. Große Eingriffe in die Natur fallen uns aber irgendwann auf die Füße.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sorge vor einer Flutwelle

Das gilt auch für den Tagebau, wo wir es noch Jahrzehnte später mit unkontrollierten Erdbewegungen zu tun haben. Zum Glück kommen dabei nicht immer Menschen ums Leben, wie 2009 in Nachterstedt. Doch die Gefahr ist da: Vor Kurzem entstand nach einer Rutschung am Knappensee bei Hoyerswerda eine 1,50 Meter hohe Flutwelle. Sorge davor gibt es jetzt auch im Südraum Leipzig – wegen Rissen in der Kanalböschung zwischen Markkleeberger und Störmthaler See.

Der Tagebau-Aufschluss im Südraum am Anfang des 20. Jahrhunderts war es, der uns heute wieder an die Grenzen des Landschaftsbaus führt. Die Braunkohlegewinnung hat eben nicht nur Energie und Jobs geliefert. Dörfer verschwanden, der Grundwasserhaushalt geriet oft langfristig aus dem Lot – von Dreck und Emissionen ganz zu schweigen. Und jetzt, wo wir die Schäden von einst zu reparieren versuchen, merken wir: Die Natur verzeiht nicht. Zumindest nicht zu unseren Lebzeiten.

Richtige und wichtige Investition

Der Weitblick und die Idee, eine vom Bergbau geschundene Region in einen touristischen Gewässerverbund zu verwandeln, waren genial wie alternativlos. Was soll man sonst tun mit ausgekohlten Kratern? Das Neuseenland ist eine wichtige und richtige Investition, die sich auch touristisch immer mehr auszahlt. Aber wer einmal eine Landschaft auf links dreht, der hat eben nicht mehr alles unter Kontrolle, was später passiert.

Von Björn Meine