Rockerkrieg in Leipzig: Anklage gegen United Tribunes

Mehr als vier Jahre nach dem tödlich endenden Machtkampf im Leipziger Rockermilieu hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Sie richtet sich gegen neun damalige Mitglieder der United Tribunes (UT) Iron City Leipzig. Nach Ansicht der Ankläger wollten diese am 25. Juni 2016 als Gruppe „ihren Gebietsanspruch“ für die Eisenbahnstraße gegen die rivalisierenden Hells Angels durchsetzen. Aus diesem Grund seien sie mit weiteren bislang unbekannten UT-Anhängern auf 15 „Höllenengel“ zugegangen. Diese hatten sich an einem Freisitz an der Kreuzung Eisenbahnstraße/ Neustädter Straße versammelt.

Nach Fußtritt fielen Schüsse

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass UT-Vizepräsident Sooren O. (35) „ohne rechtfertigenden oder entschuldigenden Grund mit dem beschuhten Fuß gezielt“ in Richtung eines „Höllenengels“ trat. Ob er traf, sei unklar. Als Reaktion darauf wurde aus der Gruppe der Hells Angels „gezielt siebenmal auf die United Tribunes“ geschossen. Der Türke Veysel A. (27) starb, zwei weitere UT-Mitglieder – darunter Sooren O. – wurden lebensbedrohlich verletzt.

25. Juni 2016 in der Leipziger Eisenbahnstraße: Festnahme nach den tödlichen Schüssen im Rockermilieu. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Vier Mitglieder des inzwischen aufgelösten Leipziger Chapters des Hells-Angels-Motorrad- und Rockerclubs wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Der Schuldspruch lautete auf gemeinschaftlichen Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen. Die Entscheidung des Leipziger Landgerichts vom Juni 2019 ist einem Sprecher zufolge noch nicht rechtskräftig. Alle vier Männer, 33 bis 47 Jahre alt, legten Revision ein. Darüber hat der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden.

Noch keine Prozesstermine

Den neun Mitgliedern (24 bis 52 Jahre alt) der von Migranten dominierten United Tribuns wird nun gemeinschaftlich versuchte gefährliche Körperverletzung in 15 Fällen vorgeworfen. Prozesstermine gibt es noch nicht.

Zum Hintergrund des Rockerkrieges hatte das Landgericht erklärt, dass der Iraner Sooren O. Stunden vor den Schüssen einen „Höllenengel“ in Rocker-Kluft durch die Eisenbahnstraße laufen sah und ihm einen Schlag verpasste. „Er erteilte ihm ein Verbot, sich in Hells-Angels-Klamotten in der Eisenbahnstraße zu zeigen“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf bei der Urteilsverkündung im Mord-Prozess. Daraufhin sei für die „Höllenengel“ eine Machtdemonstration fällig gewesen. „Sie wollten zeigen, dass sie sich von den UT nichts verbieten lassen“, so Jagenlauf.

Von Sabine Kreuz