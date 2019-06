Leipzig

Knapp drei Jahre ist es her, dass ein 27 Jahre altes Mitglied des Rockerclubs United Tribuns in Leipzig am helllichten Tag erschossen wurde. Zwei weitere Männer wurden verletzt. Vier Mitglieder des mittlerweile aufgelösten Leipziger Chapters der Hells Angels wurden daraufhin wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Am Dienstag könnte das Landgericht Leipzig Urteile sprechen - nach 89 Prozesstagen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Machtkämpfe der Auslöser für die tödlichen Schüsse auf der Eisenbahnstraße im Sommer 2016 waren. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslange Haftstrafen für die 33- bis 47-Jährigen. Geschossen hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft der jüngste Angeklagte. Den Hells Angels sei es um Rache für einen Angriff auf diesen Mann am Vormittag des Tages gegangen. Diese „Clubrache“ sei ein niederer Beweggrund gewesen - ein Merkmal für einen Mord.

Absoluter Vernichtungswille

Ob alle Männer wussten, dass die Schüsse fallen würden - ob es also einen vorher gemeinsam gefassten Tatplan gab - ist umstritten. Auch Oberstaatsanwalt Guido Lunkelt hat Zweifel daran. Allerdings hätten die übrigen drei Angeklagten auf den niedergeschossenen Mann eingetreten. „Man wollte das mit absolutem Vernichtungswillen zu Ende bringen und wollte ihn töten“, sagte Lunkelt in seinem Plädoyer. Daher hätten sich alle Rocker des gemeinschaftlichen Mordes schuldig gemacht.

Die Verteidiger der vier Männer fordern mildere Strafen: Der Anwalt des mutmaßlichen Schützen plädierte auf eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Er forderte das Gericht auf, die Schüsse als Notwehr zu bewerten. Immerhin hätten die Anhänger der rivalisierenden United Tribuns einen Bekannten seines Mandanten angegriffen.

Scharfe Sicherheitsvorkehrungen

Die Anwälte des ehemaligen Chefs des Leipziger Chapters der Hells Angels sprachen sich für eine Haftstrafe von höchstens drei Jahren und sechs Monaten wegen schweren Landfriedensbruchs aus. Ihr 36 Jahre alter Mandant habe zwar im Juni 2016 gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Hells Angels auf der Eisenbahnstraße Macht demonstrieren wollen, sagte die Verteidigerin. Allerdings zweifelte sie daran, dass er sich direkt am Tatort aufhielt, als die tödlichen Schüsse fielen. Für den 47-Jährigen forderten die Verteidiger Freispruch, der 42 Jahre alte Angeklagte sei wegen geringer Körperverletzung zu verurteilen.

Der Prozess findet seit September 2017 unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Mitte Juli 2017 hatte die Verhandlung schon einmal begonnen, war dann aber wegen der Erkrankung eines Richters geplatzt. Die vier Angeklagten schwiegen. Auch etliche Zeugen hätten in dem Verfahren die Maxime erkennen lassen, dass man nicht mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite, sagte Lunkelt in seinem Plädoyer. Das habe die Aufklärung schwierig gemacht. Allerdings gibt es ein Video von der Tat und Informationen aus einer Telefonüberwachung.

Ob das Landgericht am Dienstag ein Urteil spricht, ist noch unklar. Zunächst müsse entschieden werden, ob acht vorliegende Beweisanträge angenommen werden, sagte ein Sprecher des Gerichts.

Von RND/dpa