Rosensonntagsumzug in Leipzig: Auf dieser Route führt Löwin Leila die Karnevalisten an

Leipzig

„Ob Glücksspiel oder Politik ohne Manier – 17 + 4, die 21 feiern wir!“ Das ist das Motto des Rosensonntagsumzugs – gerade hochaktuell geworden durch politische Ereignisse wie in Thüringen. Steffen Hoffmann, Präsident des Förderkomitees Leipziger Karneval, ist nahezu begeistert: „Ich wusste gar nicht, dass wir prophetische Fähigkeiten haben. Die Politik erfüllt unser Motto mit Leben“, sagt er.

Cheerleader sind erstmals dabei

Die 21 bezieht sich übrigens auf den 21. Rosensonntagsumzug. „Leila helau“ heißt es am 23. Februar in der City. Löwin Leila, Galionsfigur des Leipziger Karnevals, führt den Zug wie immer an, der den Gästen einen schönen Nachmittag bereiten will. Cheerleader sind erstmals dabei. „Die Stimmung ist gut“, sagt Sarah Krekel (24) vom Wiwi-Elferrat, die in diesem Jahr das närrische Volk anführt und schon etliche Veranstaltungen in und um Leipzig besucht hat.

26 Umzugswagen sind am Rosensonntag dabei, von denen der beste wieder mit dem „Goldenen Wagenrad“ gekürt wird. Auf dem Markt gibt es wie üblich ein buntes Bühnenprogramm mit Tanz, Gesang und allerlei Überraschungen – eine Art Leistungsschau der Karnevalsvereine mit Tanzmariechen, Gardetanz, Männerballett und Gesang. „Das Wetter wird gut, ich habe immer meinen Teller aufgegessen“, erzählt Hoffmann.

Goldene Rose ist ein Unikat

Der Festumzug startet am Sonntag um 14 Uhr an der Hainspitze am Brühl und verläuft über Hainstraße, Markt (Westseite), Petersstraße, Preußergäßchen, Neumarkt, Reichsstraße, Salzgäßchen zum Markt/Altes Rathaus (siehe Grafik). Am Brühl stellen sich die Wagen auf.

Höhepunkt ist die Verleihung der „ Goldenen Rose“. Dieses traditionelle „Leibzscher Bliemchen“, das seit 1998 am Rosensonntag vergeben wird, bekommt jemand, der sich um Leipzig und den sächsischen Humor verdient gemacht hat. Grafikdesignerin Cathleen Keller hat eine echte Rose vergoldet – wie immer ein Unikat. Dieses Jahr wird sie von einer Hand gehalten und ist auf einer Eterna-Schallplatte als Untergrund montiert, auf der Bach zu hören wäre. Das deutet darauf hin, dass der Preisträger früher einmal beim Thomanerchor gesungen hat. Doch er zeigt auch „Courage“. Sebastian Krumbiegel, bekannt von den „Prinzen“, wird die „ Goldene Rose“ erhalten.

Mit der goldenen Rose, die Cathleen Keller angefertigt hat, wird am Rosensonntag der Leipziger Sänger Sebastian Krumbiegel geehrt. Quelle: André Kempner

Wer Leila & Co. erleben will, hat dazu übrigens schon am Mittwochnachmittag (19. Februar) ab 14.30 Uhr Gelegenheit – es ist Eisfasching beim „Leipziger Eistraum“ auf dem Augustusplatz.

Von Mathias Orbeck