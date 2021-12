Leipzig

Für alle Heranwachsenden kommt irgendwann der Moment, in dem sie auf eigenen Füßen stehen müssen. Wer in der stationären Kinder- und Jugendhilfe aufwächst, für den ist der 18. Geburtstag genau dieser Tag – der sich nicht selten wie eine Abgrund anfühlt. Dann endet staatliche Fürsorge, verschieben Jugendämter entsprechende Akten ins Archiv. In der Fachsprache werden diese Jugendlichen Careleaver (deutsch: Pflege-Abgänger) genannt. In Leipzig bietet eine Initiative Betroffenen bereits seit 2019 Hilfestellung beim Übergang an, vermittelt, unterstützt und hört zu. Nun erhält das Careleaver Kollektiv selbst Support – von den Rotarierinnen und Rotariern der Messestadt.

Beheimatet ist die Initiative in einem Plattenbau im Stadtteil Grünau (Alte Salzstraße 60). Neben zwei festen Projektmitarbeiterinnen helfen auch viele Ehrenamtliche und ehemalige Careleaverinnen und Careleaver bei der Arbeit. Der Bedarf ist groß und wächst: In Leipzig leben heute etwa 2000 Kinder und Jugendliche ohne Eltern in stationären Wohnformen oder Pflegestellen, mehrere Hundert müssen sich dort allmählich Gedanken um ihre selbstständige Zukunft machen. Das Careleaver Kollektiv bietet Hilfe ab 16 Jahren an.

Katja Meier und Birgitta Mayr leiten das Careleaver-Kollektiv in Grünau. Quelle: André Kempner

„Stolpersteine aus dem Weg räumen“

Finanziert wird die Arbeit vor allem durch eine Stiftung und private Spendengelder. Hier setzt der Rotary Club an. „In der Rotarischen Familie verbinden uns Freundschaft und der Dienst am Menschen und an der Gemeinschaft. Für Careleaver möchten wir kleine und große Stolper­steine beim Verlassen ihrer bisherigen Fürsorge gemeinsam mit Leipziger Kooperationspart­nern aus dem Weg räumen“, sagt Gerrit Schüürmann. Der Wissenschaftler ist im Rotary Club (RC) „Alte Börse“ aktiv. Darüber hinaus sind aber auch andere RC-Dependancen sowie der Inner Wheel Club am Projekt beteiligt.

Je nach Bedarf werde das Netzwerk die Arbeit des Kollektivs unterstützen und dabei auch finanzielle Hilfen zur Verfügung stellen, heißt es. Von insgesamt 9800 Euro ist die Rede – die auch vom Careleaver-Kooperationspartner „Zukunft für Kinder e.V.“ genutzt werden können. Konkret wollen die häufig beruflich in einflussreichen Positionen tätigen Rotarierinnen und Rotariern den auf sich allein gestellten Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Vermittlung von beruflichen Qualifikationen helfen, auch persönlich Beratungen innerhalb der Projekte übernehmen und nicht zuletzt Maßnahmen sowie Einzelpersonen finanziell unterstützen. Die Zusammenarbeit sei zunächst auf drei Jahre begrenzt worden.

„Rotarier setzen wichtiges Zeichen“

„Wir freuen uns sehr, dass die Rotarische Familie uns hilft, junge Menschen ohne familiäre Unterstützung und Netzwerk dabei zu unterstützen auf eigenen Füßen stehen zu können. Mit ihrem Engagement setzen die Rotarier außerdem ein wichtiges Zeichen, dass Careleaver nicht allein sind und dass ihre besondere Lebenssituation von Leipziger Bürger und Bürgerinnen wahrgenommen wird“, freute sich Projektleiterin Katja Meier.

Rotarier Clubs sind Nichtregierungsorganisationen (NGO), in denen sich Menschen verschiedener Berufe engagieren. Bundesweit gibt es mehr als 1000 solcher exklusiven Vereinigungen mit mehr als 50.000 Mitgliederinnen und Mitgliedern. Neben der eigenen Vernetzung und Weiterbildung engagieren sich Rotarier Clubs weltweit im sozialen Bereich und unterstützen humanistische Initiativen.

Das Leipziger Careleaver-Kollektiv auf Instagram: careleaver_kollektiv_leipzig

Weitere Informationen zum Thema www.careleaverkollektiv-leipzig.de

Von Matthias Puppe