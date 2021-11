Rotkäppchen-Mumm: Weinknappheit treibt 2022 Preise nach oben

Leipzig

Gastronomen dürfte das wenig schmecken: Statt Essen im Restaurant ziehen es immer mehr Deutsche vor, zu Hause zu bleiben und in geselliger Runde zu kochen. Laut einer Studie sehen 70 Prozent im eigenen Zuhause den idealen Ort für einen schönen Abend mit Freunden. Bei Befragten mit hoher Kaufkraft sind es sogar 82 Prozent.

Das geht aus einer Trendstudie hervor, die die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Auftrag gegeben hat. „Wir beobachten seit Jahren diese Entwicklung, aber die hohen Werte verblüffen dann doch“, sagte Rotkäppchen-Mumm-Chef Christof Queisser bei der Vorstellung der Studie. Die einschneidenden Maßnahmen während der Corona-Krise, insbesondere die monatelange Schließung von Gaststätten, hätten den Trend stark befördert.

Massive Abbestellungen aus der Gastronomie

Die Branche habe die Entwicklung der aktuellen Infektionslage mit zahlreichen Absagen unter anderem von Weihnachtsfeiern offenbar vorausgesehen. „Wir erleben seit Ende Oktober massive Abbestellungen aus der Gastronomie“, so Queisser. Er hoffe für die Einrichtungen, dass die Einschränkungen in diesem Winter weniger hart ausfallen und dass sich Unternehmen etwa mit dem Außer-Haus-Geschäft über Wasser halten können.

Veränderungen gibt es auch im Kaufverhalten der Kunden. So wachse der Onlinehandel zweistellig. Allerdings mache er mit 18 Prozent noch immer einen kleinen Teil des Einzelhandelsumsatzes von zuletzt 1,2 Milliarden Euro aus. Zu beobachten sei ferner, dass immer mehr Kunden zu höherpreisigen Getränken greifen würden. Produkte wie die Flaschengärungen von Rotkäppchen, Geldermann-Sekt oder Prosecco der norditalienischen Tochter Ruggeri würden besonders stark nachgefragt.

Gestiegene Energiekosten und Ernteausfälle

Weniger erfreut zeigte sich Queisser über die Aktionen mancher Supermarktketten, die mit Rotkäppchen zu Preisen unter der unverbindlichen Empfehlung von 2.79 Euro pro Flasche Kunden in ihre Märkte locken. Zugleich kündigte die Sektkellerei für das kommende Jahr Preiserhöhungen an. „Sie sind unumgänglich, da sich die Rohstoff- und Energiekosten massiv erhöht haben und Ernteausfälle bei Weinen in Frankreich und Italien zu Buche schlagen.“ Einige Produkte, so der Rotkäppchen-Mumm-Chef, würden im kommenden Jahr wegen der Weinknappheit nur begrenzt verfügbar seien. Generell gebe es aber ausreichend Sekt und Wein, „auch wenn das gewünschte Produkte nicht immer und überall vorrätig sein wird“.

Weit vor der allgemeinen Knappheit an Baumaterialien brachte die Sektkellerei am Stammsitz in Freyburg an der Unstrut (Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt) ihr derzeit größtes Bauprojekt an den Start: Die Errichtung eines Pavillons, der in die Markenvielfalt des Unternehmens einführen soll. Dank des frühen Starts, so Queisser, sei das zehn Millionen Euro teure Projekt weit vorangeschritten. So stehe der Pavillon samt Dach bereits. Von hier aus sollen Besucher und Interessierte ins Innere des Backsteinbaus mit Festhalle und historischen Kellerräumen gelangen. Das Unternehmen verspricht sich von der Erlebniswelt nicht nur mehr Geschäft, sondern auch, dass der Tourismus in Freyburg weiter angekurbelt wird.

Von Von Andreas Dunte