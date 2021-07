Leipzig

Ist es ein Hoffnungsschimmer für die Studierenden oder sitzt die Universität Leipzig das Problem aus? In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am frühen Dienstagabend „folgte der Senat der Auffassung des Rektorats, dass der Lehrbetrieb im Wintersemester 2021/22 grundsätzlich in Präsenz stattfinden soll“, informierte Pressesprecher Michael Lindner im Anschluss die LVZ. Doch viele anwesende Studierende trauen der Ankündigung nicht über den Weg. „Es gibt kein Konzept, was passiert, wenn eine vierte Welle kommt“, sagte Felicia Wrede vom Leipziger Ableger der Heidelberger Initiative „Onlineleere“. Vom Senat, in dem elf Professorinnen und Professoren, sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie vier Studierende ein Stimmrecht besitzen, habe man sich nicht ernst genommen gefühlt, sagte Franziska Jahr von der Initiative „Wir wollen wieder rein“. Zu dem Treffen im Audimax hatten nur Hochschulangehörige Zutritt.

Ein Antrag der vier studentischen Senatorinnen und Senatoren, jetzt eine detaillierte Strategie zur Rückkehr in Hörsäle und Seminarräume zu entwickeln, rutschte in der dreieinhalbstündigen Sitzung ganz an den Schluss der Tagesordnung. Wrede hatte eine Rede vorbereitet, doch als sie dran war, sei die Rektorin zu einem anderen Termin aufgebrochen, kritisierte sie.

Fast 1500 Studierenden unterzeichnen Petition

Vor Sitzungsbeginn hatten rund 20 Studierende auf dem Augustusplatz für eine weitergehende Öffnung der Uni demonstriert. Man habe bewusst auf einen Massenauflauf verzichtet, „damit wir uns an die Corona-Regeln halten“, erklärte Franziska Jahr. Die Lehramtsstudentin engagiert sich für die LeipzigerOnline-Petition „Wir wollen rein“, die innerhalb von zwei Wochen fast 1500 Studierende unterzeichnet haben und die für den Sächsischen Landtag bestimmt ist.

Auch der Hochschulpolitische Ausschuss des Studierendenrats brütete in den vergangenen Tagen an einem Forderungskatalog. Im Antrag, den die vier studentischen Senatsmitglieder schließlich einbrachten und der der LVZ vorliegt, ist die Forderung nach Präsenzlehre im Wintersemester nur der erste Punkt. Zudem sollen „alle Module auch digital studierbar sein“, heißt es unter anderem weiter. Für Getestete, Geimpfte und Genesene fordern die Studierenden, Lehrveranstaltungen mit einer Maskenpflicht auch ohne 1,50-Meter-Abstand zu erlauben („3G-Regel“). Mit Blick auf eine mögliche vierte Welle rufen sie die Uni-Verwaltung dazu auf, ein Konzept zu entwickeln, mit dem sich je nach Inzidenz rasch zwischen Präsenz- und Digitalbetrieb wechseln lässt. Schon jetzt sollen „öffentliche Einrichtungen des Studienalltags“ wie Mensen, Bibliotheken und Gruppenräume für Lehrende und Studierende öffnen. Über die einzelnen Punkte stimmte der Senat jedoch nicht ab.

„Wir sehen, wie in Fußball-Stadien gefeiert wird, aber an der Uni dürfen sich keine Lerngruppen treffen“, sagte Johanna Zitt. Die Informatik-Studentin ist stimmberechtigtes Senatsmitglied. Im Mai hatte Thomas Hofsäss, Prorektor für Bildung, noch von einem „grundsätzlich digitalen Wintersemester“ gesprochen. Dagegen regte sich jedoch Protest. In einem LVZ-Interview forderte Rektorin Schücking kurz darauf, die Studierenden bei der Corona-Impfung nicht zu vergessen. Wenige Tage später sicherten Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) zu, spezielle Impfangebote für Studierende zu schaffen. Ob das für die gewollte Kehrtwende von grundsätzlich digitaler zur Präsenzlehre ausreicht, bleibt aber offen.

Von Mathias Wöbking