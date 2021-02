Rücksichtslose Wintersportler zerstören Acker eines Leipziger Landwirts

Leipzig

Der berüchtigte „Elefant im Porzellanladen“ kam nicht alleine. Und zerstört hat er kein teures Geschirr, sondern die Quelle unser aller Nahrung. Benedikt Biermann ist Geschäftsführer des „Saat-Gut Plaußig“ – auf 2500 Hektar Ackerland baut der 36-Jährige unter anderem Getreide an. Als es heftig zu schneien begann, blieb davon nicht mehr viel übrig – der Boden verschwand unter der weißen Decke. Und für Biermann nahm das Übel seinen Lauf.

„In den letzten Wochen hat es verständlicherweise alle Menschen nach draußen gezogen“, sagt er. Damit habe er überhaupt kein Problem – schließlich falle die Beschäftigung im Lockdown schwer und ein derartiger Schneefall sei eine Seltenheit. Zwar ist der Schnee inzwischen geschmolzen. Der Frust von Biermann scheint das aber noch lange nicht.

Das Feld wird zur Langlaufstrecke

In Scharen seien Leute auf seine Felder gegangen und hätten sich ohne Skrupel ausgetobt. Mit Autos, Schlitten oder Skiern – „vielen Menschen ist der Respekt abhandengekommen“, sagt er. Schließlich sind seine Anbauflächen Privatgelände. „Das mache ich bei denen im Garten doch auch nicht“, so Biermann.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei gehe es im gar nicht darum, achtsame Spaziergänger oder Kinder mit Schlitten vom Acker zu verjagen. Doch dabei blieb es nicht – auf seinem Grund spielten sich absurde Szenen ab. „Auf einmal haben wir fünf Kitesurfer auf dem Schnee angetroffen“, berichtet er. Mit Selbstverständlichkeit seien auch Loipen gebaut worden – das Ackerland avancierte mal eben zur Langlaufarena.

Biermann als „Mafia“ beschimpft

Biermann konnte das nicht unkommentiert lassen und sprach die Sportler an, so erzählt er es. In 70 Prozent der Fälle seien die Reaktionen „unter aller Gürtellinie“ gewesen. Seiner Frau habe man ein Schimpfwort an den Kopf geworfen, das in keine Zeitung gehört, ihn habe man als „Mafia“ diffamiert.

Dieser Kitesurfer wurde am Schnee-Sonntag in Taucha-Cradefeld aufgenommen –nicht unweit von Plaußig. Quelle: LVZ

Im Nachhinein lassen den Landwirt zwei Dinge sprachlos zurück. Der emotionale Schaden auf der einen Seite. „Einige Menschen haben keinen Respekt mehr vor dem Eigentum anderer“, sagt er. Und kaputter Ertrag auf der anderen. So hätten etwa Getreide und Raps einen Schaden davongetragen.

Als Biermann bei den Kitesurfern verbal nichts mehr richten konnte, rief er schließlich Hilfe. Den Elefanten im verschneiten Rapsfeld – am Ende holte ihn die Polizei.

Von Florian Reinke