Obwohl es in den Leipziger Krankenhäusern generell einen Rückgang der Geburten zu beobachten gibt, bleiben die Uniklinik und das St. Elisabeth Krankenhaus im Süden der Stadt die Vorreiter in Sachen Entbindung. Hier die Bilanz für die Geburtenstationen in Leipzig, Borna und Schkeuditz.