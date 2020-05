Gesunkener Proll-Faktor, neuer WG-Rekord

Leipzig

Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn er zu Christi Himmelfahrt nüchtern bleibt oder wenn er richtig einen drauf macht? Letizia hat eine klare Antwort: „Betrunken wird er jedenfalls nicht männlicher.“ Zusammen mit Schwester Cynthia und Freundin Selina genießt die junge Leipzigerin das Feiertagswetter auf einer Picknick-Decke im Clara-Zetkin-Park und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Einen blöden sieht man in der 2020er-Ausgabe des Vatertags erstaunlich selten.

Der eine ist gestresst, der andere kümmert sich um die Familie

Zum einen liegt der gesunkene Proll-Faktor im öffentlichen Bild sicher an Corona, zum anderen vielleicht auch am geschrumpften Bedürfnis, den Feiertag dafür zu nutzen, sich die Kante zu geben. „Ein von der Arbeit gestresster Freund will sich heute ausruhen, ein anderer kümmert sich lieber um seine junge Familie und ein Dritter hat keine Lust wegen der Corona-Beschränkungen“, konstatiert Thomas, der mit drei Freunden sein Bier am Cospudener See hebt.

Anzeige

In der Tat vertragen sich aktuelle Verhaltens- und Abstandsregeln mit Männertag wie Tom mit Jerry. Theoretisch zumindest: Zurückhaltung trifft auf Verbrüderungswillen, Vorsicht kollidiert mit Hedonismus. Laut Corona-Codex sind Ausflüge nur mit dem eigenen und einem weiteren Hausstand erlaubt – was zur Folge hat, dass es noch nie so viele Leipziger XL-Wohngemeinschaften gab wie an diesem Tag.

Weitere LVZ+ Artikel

Michael, Patrick, Michael und Einar jedenfalls fühlen sich hier und jetzt im Biergarten der Domholzschänke mental demselben Haushalt zugehörig – und relativ unbehelligt von Begleiterscheinungen der Pandemie. „Klar, wir werden mit Mundschutz bedient, aber sonst ist wenig spürbar“, sagt einer der Michaels, dem Katrin Jeworowski gerade Nachschub serviert. Die Partnerin von Neu-Betreiber Emmanouil Iliadis ist froh, dass das Areal gut gefüllt ist: „Völlig normal fühlt sich die Rückkehr zur Gastronomie nicht an, aber wir sind zufrieden.“

Bollerwagen kommt nicht durch Seuchen-Tüv

Zu den wenigen Blickfängen gehören hier neun in Anzügen steckende Kerle mit Hut, die diesen Tag stets wechselweise im Harz, in Württemberg oder in Leipzig feiern. „Wir machen das diesmal besonders ausführlich, um die angeschlagene Gastronomie zu unterstützen“, feixt Steffen und stimmt mit den Kumpels ein nicht ganz jugendfreies Lied an. Die Typen nebenan mit den „Brigade frauenfrei“-Shirts sind dagegen noch still.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Das Klischee von marodierenden Horden, die den Vatertagsartikel 1 des Schlundgesetzes als Alibi nutzen, um ungehemmt Sexismus und Schlichtheit auszuleben, wird weniger bedient als noch vor ein paar Jahren. Auch das Bunte, Karnevaleske ist im aktuellen Jahrgang Zigaretten holen gegangen. Kaum Perücken, fast keine Kostüme – und der Bollerwagen kam nicht durch den Seuchen-Tüv.

„Meinen Vater rufe ich heute noch an“

Kim und Julia finden das angenehm. Die beiden Freundinnen nutzen die Freizeit, um vom Kanuverleih am Schleußiger Weg bis zum Cospudener See und zurück zu paddeln. „Ich assoziiere den Tag auch weniger mit Sauftrupps als mit dem, der den Vätern gewidmet ist. Meinen rufe ich heute noch an.“

Zur Galerie Weniger Kostümierte, weniger Kampftrinker, mehr Entspannung – sicher auch wegen Corona: Bilder vom Männertag 2020 in Leipzig

Die Szenerie im Biergarten „Am See“ mit Blick auf das Ufer des Kulkwitzer Gewässers wirkt entspannt und unaufgeregt. Auch in der Karl-Liebknecht-Straße und in der City geht es ruhig zu wie an einem normalen Feiertag – der dieser 21. Mai ja eigentlich ist. Dass zu Christi Himmelfahrt vor allem die Rückkehr von Gottes Sohn zu seinem Vater begangen wird, fiel mit den Jahrzehnten unter den Kneipentisch.

Trio hat ein Schlückchen im Rucksack

Logischerweise kann am Herrentag Feiern auch weiblich sein: Mit promilligem Proviant sind Anna, Franzi, Ete und Jule von Neuschönefeld früh aufgebrochen und peilen den Cossi an. „Wir haben unseren Männern frei gegeben – und selber Spaß“, sagt Ete. Auch die Picknick-Gesellschaft aus Letizia, Cynthia und Selina hat ein Schlückchen im Rucksack, „doch wir feiern sehr dezent“, wie Cynthia betont.

Ruhig geht es zumindest bis zum späten Nachmittag auch bei der Polizei zu. „Bislang gab es noch keine Einsatzmeldung“, stellt Sprecherin Sandra Freitag nüchtern fest. Richtig böse ist somit nur die Kombination auf dem großen Schild am Cospudener See; unter anderem kündigt es das Open-Air „Deep Sensation“ an, das verschoben werden muss. Einer der Hauptsponsoren steht direkt darunter: „Corona extra“.

Von Mark Daniel