Run auf Benzin, Diesel und Heizöl in Sachsen – zum 1. Januar steigen die Spritpreise

Leipzig/Halle

Eigentlich sind Betriebsferien über die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Eigentlich. Aber Sabine Richter hält mit weiteren Kollegen bei der Heizung- und Sanitärfirma Jangel & Klatt in Halle die Stellung, wie sie sagt. Denn bis zum letzten Tag im Jahr liefert die Firma Heizöl an ihre Kunden im Raum Halle und Leipzig aus. „Unsere Fahrer sind von früh bis spät unterwegs. Der Ansturm ist riesig“, sagt die junge Frau.

Der Grund für die hohe Nachfrage ist die neue CO2-Steuer, die ab 1. Januar 2021 in Kraft tritt und die Preise für Heizöl, Erdgas und Kraftstoff deutlich steigen lässt. Benzin und Diesel verteuern sich im Schnitt um zehn Cent pro Liter. Bei Heizöl sind es acht Cent. „Viele Kunden haben Sorge vor weiteren Belastungen, denn auch die verminderte Mehrwertsteuer ist ab dem kommenden Jahr Geschichte. Deshalb bunkern sie“, sagt Sabine Richter. Zeiten, da Öltanks nur bis zur Hälfte aufgefüllt wurden, das war mal. „Die Kunden machen voll bis oben hin.“

Anzeige

2020 war für Autofahrer ein günstiges Tankjahr

Auch viele Autofahrer nutzten die letzten Tage vor dem Jahreswechsel, um ihre Tanks zu füllen. 2020 war ein günstiges Tankjahr für Autofahrer, meint Steffen Bock, Geschäftsführer von Clever Tanken. Geschuldet war das der geringeren Nachfrage nach Erdöl in der Corona-Krise. Zudem lieferten sich Rohstoffproduzenten Preiskriege.

Doch bereits seit einigen Woche würden die Kraftstoffpreise parallel zu den Ölpreisen kontinuierlich steigen. Allerdings sind sie aufgrund der Corona-Pandemie auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau, sagt Bock. „So kostet der Liter Super E10 aktuell zwar durchschnittlich etwa 1,25 Euro. Zum Jahreswechsel 2019 aber lag der Preis im Bundesschnitt noch bei etwa 1,43 Euro.“ Ab dem 1. Januar 2021 sei es mit den günstigen Preisen aber definitiv vorbei.

CO-2-Preise werden jährlich angehoben

Um die Klimaziele zu erreicht, verteuert die Bundesregierung mit der CO2-Steuer das Tanken und Heizen. „Zunächst ist der Preis für eine Tonne CO2 mit 25 Euro angesetzt“, rechnet der Automobilclub Mobil in Deutschland vor. „Bezogen auf die Kraftstoffe steigt der Preis damit für Benzin um 7 Cent pro Liter und der Preis für Diesel um 8 Cent pro Liter. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer, sodass die Autofahrer am Ende mit einer Spritpreis-Erhöhung von etwa 10 Cent pro Liter rechnen müssen.“ Und das sei erst der Anfang. „Der CO2-Preis soll jährlich angehoben werden und 2025 bei 55 Euro pro Tonne liegen.“

Für Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil, ist die Steuer „das falsche Signal zur falschen Zeit“. Autofahrer, die ohnehin schon viel zahlen, müssten jetzt noch tiefer in die Tasche greifen. „Die Bundesregierung nennt dies einen Anreiz, um auf klimafreundlichere Alternativen umzusteigen, ich nenne es dagegen einen Zwang und eine zusätzliche Belastung für uns Autofahrer.“

Steuerbelastung ist bereits jetzt schon enorm hoch

Bereits jetzt sei die Steuerlast beim Sprit enorm, so Haberland. Kaum eine andere Ware in Deutschland sei so hoch besteuert. „Schaut man sich die Aufsplittung der Kosten eines Liters Kraftstoff an, gibt es heute bereits drei Steuerarten, die mit jedem Mal Tanken bedient werden: Die Mineralölsteuer, die Ökosteuer und darauf noch die Mehrwertsteuer. Bei einem Benzinpreis von 1,20 Euro pro Liter werden heute schon knapp 85 Cent an den Staat gezahlt. Das sind 70 Prozent Steuern!“

Die höhere CO2-Steuer treffe auch die Wirtschaft, meint Claus Gröhn, Präsident der Leipziger Handwerkskammer. „Unsere Firmen stöhnen schon jetzt. Das Handwerk in Deutschland hat mit 55 Prozent die höchste Abgabenlast in ganz Europa zu tragen.“ Gröhn ist sich sicher, dass die Firmen die höheren Kosten durch die CO2-Steuer an die Kunden weitergeben müssen. „Wir kommen gar nicht umhin.“

Von Andreas Dunte