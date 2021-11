Leipzig

Es kommt zu langen Wartezeiten, vorab gebuchte Termine können nicht eingehalten werden– die Nachfrage ist riesig und gleichzeitig fehlen die Tests: Auf die Corona-Schnelltestzentren in Leipzig gibt es einen regelrechten Run. Seitdem die sogenannten „Bürgertests“ wieder kostenlos sind und die Corona-Regeln in einigen Bereichen einen Testnachweis vorschreiben, lassen sich viele Menschen wieder regelmäßig testen. Die Nachfrage – auch nach den Selbsttests, die viele Geschäfte anbieten – ist stark gestiegen und kam sehr plötzlich.

Wurden die Test-Kits im Sommer noch in großer Menge und zu sehr günstigen Preisen in Drogerien und bei Discountern angeboten, herrscht jetzt in den Regalen gähnende Leere. Mit Beginn der vierten Welle sind Preise um ein Vielfaches gestiegen, während die Verfügbarkeit stark zurückgegangen ist. „Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Schnelltests kann es in einigen Regionen vorkommen, dass derzeit keine Tests verfügbar sind. Auch in unserem Onlineshop sind Schnelltests aktuell nicht erhältlich“, teilt etwa der Discounter Lidl auf Anfrage mit. Auch die Drogeriemarktkette Rossmann spricht von „kurzfristigen Engpässen“. Auf der Webseite von dm sind die Schnelltests für zu Hause ebenso wenig verfügbar wie in vielen Leipziger Filialen.

Erhöhter Testbedarf wegen 3G am Arbeitsplatz und im ÖPNV

Viele Menschen benötigen ohnehin einen zertifizierten Corona-Test und lassen sich in einer der knapp 90 offiziellen Teststellen in Leipzig testen. Seitdem mit dem neuen Infektionsschutzgesetz die 3G-Regelung am Arbeitsplatz und im Öffentlichen Personennahverkehr gilt, sind die kostenlosen Bürgertests stark gefragt. Moritz Öttl braucht den negativen Testnachweis für seine Arbeit und die Fahrt dorthin mit der Bahn, wie er an der Teststation am Wilhelm-Leuschner-Platz erzählt. Der 24-jährige Informatiker lässt sich mehrmals in der Woche testen. „Besonders morgens ist es manchmal ziemlich voll und ich muss länger warten“, erzählt er.

Regelmäßige Tests wegen 3G: Moritz Öttl braucht den negativen Corona-Test für die Arbeit und die Fahrt mit der Bahn. Quelle: Andre Kempner

Die Fahrt mit Bus oder Straßenbahn sowie den Nachweis am Arbeitsplatz nennen einige der Wartenden als Grund für einen regelmäßigen Besuch in dem zentral gelegenen Testzentrum. Doch es gibt viele Situationen, in denen aktuell ein negativer Befund benötigt wird. Die Logopädin Susann Skalé etwa wird eigentlich täglich auf der Arbeit getestet und braucht den Nachweis nur Ausnahmsweise für einen Arzttermin im Uniklinikum. Rentnerin Martina Schöpke lässt sich für ihre eigene Sicherheit testen. „Ich bin doppelt geimpft, will aber morgen in den Urlaub fahren und sicher sein, dass ich nicht infiziert bin“, so die 65-Jährige.

Logopädin Susann Skalé braucht den Testnachweis für einen Arztbesuch. Quelle: Andre Kempner

„Es gab keinerlei Vorbereitungszeit“

Die Teststationen traf die erhöhte Nachfrage unvorbereitet. Quasi über Nacht sei der Andrang plötzlich enorm gewesen, berichtet die Leiterin des Covid-Zentrums im Leipziger Gewandhaus. Seit dem 13. November sind die Bürgertest wieder kostenlos. In den letzten Monaten seien Personal und Material drastisch gekürzt worden – das müsse nun nach und nach wieder aufgebaut werden. Hinzu kommen Lieferengpässe bei den Schnelltest-Herstellern. Im Gewandhaus können deshalb aktuell täglich nur 400 Tests durchgeführt werden – zu Hoch-Zeiten waren es 1000 bis 1500. Außerdem kommt es zu längeren Wartezeiten, gebuchte Termine können nicht eingehalten werden.

„Die Nachfrage ist extrem gestiegen“, sagt auch die Apothekerin Claudia Sehmisch, von der Sächsischen Landesapothekerkammer. In ihrer Filiale, der Scheffel-Apotheke, könne sie nicht genug Termine anbieten – hier ist fehlendes Personal das Problem. Einige Apotheken seien sicherlich auch von den Lieferengpässen betroffen. „Der Markt war auf die Testpflicht nicht vorbereitet, das ist das Problem. Die Lager waren überall leer. Die Politik beschließt etwas, was sofort Gültigkeit hat. Es gab keinerlei Vorbereitungszeit. Genau wie bei den Masken im Dezember 2020“, kritisiert sie. Bis die Discounter ihr Angebot wieder hochfahren könnten, seien die Apotheken die Lückenfüller, so Sehmisch.

3,5 Millionen Corona-Tests in Leipzig eingetroffen

Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen wird der Bedarf an Schnelltests in den nächsten Wochen bestehen bleiben. Lieferungen mit neuen Test-Kits werden dringend benötigt. Vom Flughafen Leipzig/Halle gab es am Dienstag die gute Nachricht, dass im größten Transportflugzeug der Welt, der Antonow AN-225, 3,5 Millionen Corona-Tests aus China eingetroffen sind.

Von Lilly Günthner