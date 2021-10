Leipzig

Ob ein CD-Ständer in Form eines Baguettes oder eine blaue Muschelsandkiste: Was andere aussortieren, ist bei „Lenes Tauscho“ nach kürzester Zeit vergriffen. Im Lene-Voigt Park in Reudnitz steht seit einigen Tagen ein großer Tauschschrank, der in Leipzig einzigartig ist. „Lenes Tauscho“ ist das Ergebnis eines Crowdfunding-Projekts – nach dem Konzept von Initiator Aaron Krautheim. Schon jetzt sorgt der Schrank für Begeisterung in der Nachbarschaft.

Das Ende der Schmuddelecke

Wo bislang vor allem Pappkartons und Plastiktüten lagen, steht nun ein vier mal drei Meter großer Schrank aus Stahl. Durch Verschließbarkeit, Beleuchtung, Betreuung und ein Entsorgungskonzept wird der Schrank vor Verwahrlosung geschützt. Die „Schmuddelecke“ soll somit ein Ende haben. Denn Schuld an der Verwahrlosung seien laut der Stadt oft fehlende Kontrolle und Verantwortung. Dieser Tauschschrank ist jedoch offiziell von der Stadt genehmigt und wurde durch das Stadtbezirksbudget Süd-Ost finanziell unterstützt.

Wer kümmert sich?

Für den Betrieb und die Instandhaltung ist vordergründig der Verein Verschenkekiste e.V. zuständig. Außerdem soll es eine Telegram-Gruppe geben, der auch Nachbarn und andere Ehrenamtliche beitreten können. Zwei bis drei Mal pro Woche soll so jemand vorbeischauen und die Sachen aussortieren. Und um Müllansammlungen zu vermeiden, gibt es bei „Lenes Tauscho“ klare Regeln: Keine Möbel und nur Dinge, die auch in den Schrank passen. Alles, was davor abgestellt wird, kommt weg.

Crowdfunding läuft weiter

Seit dem vergangenen Sonntag ist das Crowdfunding-Ziel von 4000 Euro erreicht. Mittlerweile wurde es sogar übertroffen. Obwohl der Schrank bereits steht, läuft das Crowdfunding noch bis Ende Oktober weiter. Jeder weitere Euro soll für die Entsorgungskosten von Müll oder auch Reparaturen verwendet werden.

Bereits in der ersten Nacht während des Aufbaus wurde der Tauschschrank aufgebrochen. Aaron Krautheim ist das Kriminalitätsproblem im Leipziger Osten bekannt. „Es wurde die Batterie vom Stromsystem, die ich darin gelagert habe, gestohlen“, berichtet er. „Aber das ist in Reudnitz ja nichts Neues.“

Dankbarkeit in der Nachbarschaft

Nun ist der Schrank rund um die Uhr geöffnet, in der Nacht wird er mittels LEDs beleuchtet. Die Resonanz sei bisher sehr gut, erzählt Aaron. Zur feierlichen Eröffnung erschienen 120 Menschen. Und bereits während des Aufbaus hätten sich etwa 50 Leute für „Lenes Tauscho“ bedankt.

Auch am Mittwochmittag herrscht dort reges Treiben. An allen Ecken stöbern Leute nach schönen oder nützlichen Dingen. Die Auswahl ist groß: Von Schuhen und Klamotten bis hin zu Büchern, DVDs und Gläsern. Die Klamotten hängen nun an Kleiderbügeln und sind nicht mehr sorglos über den Zaun geworfen.

„Ich komme immer wieder vorbei“

Vor Ort ist auch Christin aus Reudnitz. Sie fährt regelmäßig auf ihrem Arbeitsweg an dem Tauschregal vorbei. Oft legt sie etwas ab oder nimmt Kinderklamotten mit. Einmal fand sie sogar eine Teekanne. „Es ist cool, dass es nicht mehr wie ein riesiger Müllhaufen aussieht“, sagt sie.

Auch Katharina legt in diesem Moment einen Fahrradhelm und einen Rucksack in das Regal. „Ich wohne schon seit fünf Jahren hier und komme immer wieder vorbei“, erzählt sie. Nun zieht sie um. Zeit, um auszusortieren und Dinge zu verschenken. Auch Katharina ist begeistert von dem neuen Schrank. „Der ist richtig schön geworden.“

Den besagten Fahrradhelm hält kurze Zeit später Rolf Günter in der Hand. „Die Idee ist nicht schlecht, man kommt nur kaum ran“, bemerkt er. Für seinen Geschmack ist etwas zu viel Andrang. Von der Möglichkeit kostenlos Dinge zu tauschen, macht er oft Gebrauch. Nicht zuletzt wegen seiner geringen Rente.

Kiste nach fünf Minuten leer

Einige Minuten später erscheint die Leipzigerin Marie mit ihrem Lastenfahrrad – beladen mit einigen Paketen. Zwei mit Kinderklamotten und Spielzeug, eine Kiste mit Bettwäsche. Kaum abgestellt, werden die Sachen bereits von allen Seiten durchwühlt. Wer etwas Bestimmtes ergattern will, muss schnell sein. Die Kiste mit der Bettwäsche ist nach fünf Minuten leer. „Ich hole mir dort selten etwas, ich gebe eher Sachen ab“, sagt Marie.

Noch ist Platz in „Lenes Tauscho“, obwohl er schon mit allerlei gewöhnlichen und außergewöhnlichen Sachen gefüllt ist. Doch das Prinzip verrät bereits, dass hier immer wieder neue Dinge zu entdecken sind.

Tauschen und Verschenken in Leipzig In Leipzig gibt es zahlreiche Möglichkeiten nicht mehr benötigte Dinge weiterzugeben und zu verschenken. Offizielle, angemeldete Tauschecken gibt es neben „Lenes Tauscho“ in Schleußig am Limburger Steg, in der Richterstraße in Gohlis und in der Erich-Zeigner-Allee in Plagwitz. Doch auch an vielen anderen Ecken sind immer wieder „Zu verschenken“-Boxen zu finden. Die Stadt Leipzig verweist außerdem auf den Online-Verschenkemarkt der Stadtreinigung, die Tauschmärkte in der Hainstraße und im technischen Rathaus, Kleiderkammern von gemeinnützigen Vereinen, das Sozialkaufhaus und die Heilsarmee.

