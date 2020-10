Rund 1000 Demonstrierende haben am Samstagabend am Aufzug „Rassismus tötet!“ in Leipzig teilgenommen. Beim Marsch von der Südvorstadt bis zum Hauptbahnhof wurde an Menschen erinnert, die in Leipzig aus rechtsradikalen Motiven ermordet wurden. Auf die Frage, warum fast ausschließlich junge Leute demonstrieren, gab es unterschiedliche Antworten.