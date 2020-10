Rund 1000 Demonstrierende bei „Rassismus tötet!“ in Leipzig

Leipzig

Angezeigt waren im Vorfeld 250 Teilnehmende, letztlich dürften es um die 1000 Menschen gewesen sein: Am Samstagabend zog die Demonstration „ Rassismus tötet!“ von der Leipziger Südvorstadt aus bis zum Hauptbahnhof, um an Opfer rechtsradikaler Gewalt in Leipzig seit den 1990er Jahren zu erinnern und auf wachsenden Rassismus aufmerksam zu machen.

„ Hanau war kein Einzelfall“ steht auf einem der großen Spruchbänder, die Demonstrierende mit sich führen. Ein anderes listet die Namen von Ermordeten auf: Klaus R., Bernd G., Horst K., Achmed B., Nuno L., Thomas K., Karl-Heinz T. und Kamal K. Letzterer wurde vor exakt zehn Jahren von Neonazi Marcus E. in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs niedergestochen. Auch an die Toten beim Nazi-Angriff auf die Synagoge in Halle wird erinnert.

Schweigeminute für Achmed B.

Den ersten Stopp legt der Aufzug vor dem Gemüseladen an der Karl-Liebknecht-Straße ein. Kerzen, Blumen und eine Schweigeminute für Achmed B., der seine von zwei randalierenden Nazis bedrängten Verkäuferinnen schützen wollte und ebenfalls erstochen wurde. Das ist genau 24 Jahre und einen Tag her. „Viele von euch haben damals noch nicht gelebt“, ruft der Redner aus dem Wagen, auf dessen Dach die Lautsprecher festgezurrt sind.

In der Tat augenfällig: Es sind fast ausschließlich junge Leute, die hier vor allem gegen den wachsenden Rechtsruck auf die Straße gehen. Warum eigentlich? „Vielleicht liegt es an der Angst vor Corona“, vermutet eine junge Demonstrantin. „Es ist beschämend, dass sich die bürgerliche Mitte nicht aufraffen kann“, stellt eine andere fest. „Genau diese Trägheit und das Weggucken ermöglicht das Erstarken der neuen Rechten.“

Demonstrant kritisiert Ansagen

So einfach ist es aus Sicht von David nicht. Der 42-Jährige läuft aus Überzeugung mit, übt aber auch Kritik an manchen Ansagen. „Dass so wenig Ältere mitlaufen, liegt auch daran, dass sich die Linke immer noch linksidentitär in einer Trutzburg gegen die Mehrheitsgesellschaft wähnt“, sagt er. Natürlich laufe nicht alles super, zum Beispiel Seehofers Abschiebungspolitik, doch die Mehrheit der Bevölkerung erteile inzwischen eine klare Absage gegen Antisemitismus und Rassismus. „Das erkennt die linke Bewegung nicht an und stellt sich so hin, als seien sie die einzigen, die das begriffen hätten. Viele schreckt diese Haltung ab.“

Seine Begleiterin stimmt dem zu: „Proteste bekommen heute eine viel größere öffentliche Aufmerksamkeit als früher. Wir stehen nicht mehr in den 90ern, wir haben viel geschafft. Das wird hier ausgeblendet.“

Kerzen und Blumen zum zehnten Jahrestag der Ermordung von Kamal K.: der Gedenkstein im Park am Hauptbahnhof Quelle: Mark Daniel

Unmut über angeblich unkritische und konservative Berichterstattung der LVZ äußern einige, die aus dem Zug auf den Vorplatz des Medienhauses ausscheren. Aus dem Lautsprecher wird relativiert, dass man nicht pauschal urteilen wolle. Direkt danach schwenkt die Menge in die Straße des 17. Juni ein, statt wie geplant das Polizeipräsidium zu passieren – eine präventive Maßnahme, denn bekanntermaßen sind die Fronten zwischen linken Aktivisten und der Behörde unter anderem nach der Räumung eines besetzten Hauses in der Ludwigstraße sowie anschließenden Krawallen verhärtet.

Es geht weiter Richtung Ring, durch die Petersstraße und auf den Markt – jenem Ort, an dem sich am 7. November erneut Corona-Leugner treffen und gegen die Verordnungen protestieren wollen. „ Rassismus tötet!“ verurteilt deutlich Verantwortungslosigkeit und ein Querdenken, das mit Verschwörungstheorien verknüpft ist. Maske ist hier und heute Pflicht, die Teilnehmer halten sich daran.

Eindringlicher Appell

Die Demo, unter anderem veranstaltet von „Migrantifa“, „Gegen jeden Antisemitismus“ und „Keine mehr! Stoppt Femizide“, endet am Hauptbahnhof in dem Park, in dem Kamal K. ermordet wurde. Erneut fallen eindringliche Worte, die die Erinnerung an Todesopfer rassistisch motivierter Gewalt lebendig zu halten. Am Gedenkstein für den erstochenen Iraker flackern Kerzenlichter und liegen Blumen. Um 20.04 Uhr wird die Demonstration offiziell für beendet erklärt, das gesellschaftliche Problem mit Rassismus wohl noch lange Zeit nicht.

Von Mark Daniel