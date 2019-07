Leipzig

Hochbetrieb rund um den Kulkwitzer See: Beim 36. Leipziger Triathlon werden im Südwesten Leipzigs über 1000 Sportler erwartet. Gestartet wird bei dem breitensportlichen Event in zwei Staffeln über die Distanzen des Olympischen Triathlons und des Fitnesstriathlons. Die geplante Radstrecke verläuft dabei vom Gelände des Kulkwitzer Sees zum Gasthof Lausen über Lausener Straße, Seebenischer Straße, Rehbacher Straße, Rippachtalstraße, Gerhard-Ellrodt-Straße, Regenbogen, Zur Heide und wieder Lausener Straße. Die Laufstrecke liegt entlang des Sees in Richtung Gährenz über den Lausener Weg und den Gasthof Lausen zurück zum See.

Weiträumige Verkehrseinschränkungen

Wie das Ordnungsamt mitteilt, ist aufgrund des Sportereignisses am 28. Juli rund um den Kulkwitzer See mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Streckensperrungen beginnen am Sonntag gegen 9 Uhr, zwischen 11 bis 16 Uhr ist die Radstrecke blockiert. Da die Rippachtalstraße komplett gesperrt wird, soll in stadtauswärtiger Richtung eine weiträumige Umleitung über die Knautnaundorfer Straße und die B186 zur Autobahn eingerichtet werden.

Stadteinwärts soll der Verkehr über Markranstädt umgeleitet werden. Auch im öffentlichen Nahverkehr wird es zu eingeschränkten Fahrplänen kommen: Die Buslinie 61 fährt von 10 bis 16.30 Uhr nur zwischen Schönau, Weißdornstraße und Lausener Buswendestelle. Die Haltestellen bis Wolkenweg werden in dieser Zeit nicht bedient. Der ALITA162 fährt nicht zwischen Huttenstraße und der Siedlung Florian Geyer.

Aus Sicherheitsgründen werden Anlieger gebeten, die Straßen entlang der Triathlonstrecke freizuhalten und die Halteverbote zu beachten.

Von fbu