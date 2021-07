Leipzig

In der Stadt Leipzig sind im Juni 1150 alte Führerscheine in EU-Papiere umgetauscht worden. Dem Ordnungsamt zufolge ist die Zahl der Umtausch-Anträge zuletzt stetig gestiegen. „Aktuell liegt der Anteil von Anträgen in der Fahrerlaubnisbehörde, die eindeutig dem Pflichtumtausch zuzuordnen sind, bei etwa 30 bis 40 Prozent“, sagte Helmut Loris, Leiter des Ordnungsamtes.

Bis 2033 müssen alle Führerscheine in EU-weit geltende und fälschungssichere Kartenführerscheine umgetauscht sein. Das sind rund 43 Millionen. Die Aktion läuft gestaffelt nach den Geburtsjahrgängen der Autofahrerinnen und -fahrer ab. Papier-Führerscheine von Menschen, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, müssen etwa bis Mitte Januar 2022 umgetauscht sein.

Wie viele Menschen in Leipzig von einem Umtausch betroffen sind, ist nicht genau zu sagen. Ordnungsamts-Chef Loris bezifferte die Zahl auf bis zu 300.000. Es sei aber unklar, wie viele der Betroffenen tatsächlich noch in Leipzig wohnen – und wie viele weitere Menschen mit alten Führerscheinen zuletzt in die Stadt gezogen seien.

Schon seit August 2019 gibt es bei der Führerscheinstelle eine zusätzliche Terminverwaltung für den Führerschein-Umtausch. Neben der Antragstellung auf dem Amt ist es aber auch möglich, den Antrag online einzureichen.

Informationen dazu gibt es unter www.leipzig.de/fahrerlaubnis.

Von Denise Peikert