Rund 500 Menschen haben am Samstag dafür demonstriert, den der rechtsradikalen Szene zugeordneten Treffpunkt an der Kamenzer Straße um das Imperium Fight Team in Leipzig-Schönefeld zu schließen und einen Gedenk-Ort daraus zu machen: In den 1940er Jahren war das Areal ein Frauenaußenlager des KZ Buchenwald.