Rundfunkpreis Mitteldeutschland: Auch Leipzig Fernsehen ausgezeichnet

Leipzig

Zum 15. Mal haben die Landesmedienanstalten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Freitagabend im Leipziger Westbad den Rundfunkpreis Mitteldeutschland für Regional- und Lokal-TV-Kanäle vergeben. Dass es in diesem Jahr mit 163 Einreichungen ein Rekordergebnis gebe, so Markus Heinker, Präsident der Landesmedienanstalt Sachsen, zeige, dass das Lokalfernsehen quicklebendig ist – weil es so nah am Alltag seiner Nutzer ist wie kein anderes TV-Angebot. Wo es Lokalfernsehen nicht gebe, darauf verwies Oliver Schenk, Chef der Sächsischen Staatskanzlei, sei – nach einer Untersuchung in der Schweiz – die Wahlbeteiligung um bis zu 20 Prozent niedriger.

Wie direkt, gut recherchiert und handwerklich gekonnt die lokalen TV-Anbieter Probleme, Ereignisse und Geschichten aus den Regionen widerspiegeln, zeigten die sieben Preisträger und sechs Nominierten, die mit einem Preisgeld in Höhe von 11.500 Euro, Urkunden und Stelen ausgezeichnet wurden. So ging der Länderpreis Sachsen an „Mir Sachsen, mir sin helle“ von Leipzig Fernsehen, in dem Felix Schütze vergnüglich über Mundart-Dichterin Lene Voigt und Klaus Petermann, Vorsitzender der Lene-Voigt-Gesellschaft berichtet und auf der Straße Sächsisch-Kenntnisse testet.

Ein erster Preis (Sparten- und Sondersendungen) landete bei Kristian Kaiser von Sachsen Fernsehen ( Leipzig Fernsehen, Chemnitz & Dresden), der in „Unterwegs mit Michael Kretschmer“ Sachsens Ministerpräsidenten im Wahlkampf begleitete. Mit einer Ehrenden Anerkennung (Aktuelle Berichterstattung und Information) wurden Franziska Jacob und Thomas Kleine für „Immer mehr Schüler erleiden einen Burnout“ bedacht.

Gleich zwei Preise gingen an Christian Kadlubitz von TV Halle. Eine Ehrende Anerkennung für eine Reportage über Veränderungen auf der Silberhöhe sowie den ersten Preis der Kategorie Aktuelle Berichterstattung und Information für „Rätselraten um Scheibe A“, einem kritischen Bericht über ein marodes Gebäude und den seltsamen Umgang der Stadtoberen damit.

Von Norbert Wehrstedt