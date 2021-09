Leipzig

Als der auch „Russen-Aldi“ genannte Discounter im Leipziger Nordosten seine Eröffnung feierte und Medienvertreter diverser Sendeanstalten in die Filiale in Leipzig-Portitz stürmten, sparte man nicht an Superlativen. Der Discounter „Mere“ sollte in der Liga von Aldi, Lidl und Co. mitspielen, durch einen offensiven Expansionskurs gar Paroli bieten. Doch mehr als zwei Jahre nach der Eröffnung müssen sich wohl auch die Betreiber eingestehen: Irgendwie hat das alles nicht recht geklappt.

Nicht allein das Wachstum ist ins Stocken geraten – in Leipzig lässt der Discounter die Türen derzeit komplett verriegelt. Der Markt ist „vorübergehend geschlossen“, so steht es auf einem gelben Zettel, der an der Tür klebt. Eine Begründung wird dabei nicht genannt, auch ein Wiedereröffnungsdatum suchen Kunden vergebens.

„Sortimentumstellung“ als Grund für Schließung

Was ist da los? Ein Anruf der LVZ in der Berliner Zentrale vom Betreiber „TS Markt“ offenbart die Hintergründe: „Aktuell findet eine Sortimentumstellung statt“, erklärt eine Mitarbeiterin. „Wir erweitern und vervollständigen das Sortiment“, konkretisiert sie. Man wolle mehr Waren „die unserem Format entsprechen“ etablieren.

Welche Produkte dann zum Verkauf stehen, bleibt unklar – die Mitarbeiterin erklärt lediglich, dass Lebensmittel auch in Zukunft 60 Prozent der Produktlinie ausmachten, beim Rest handele es sich um „Non-Food-Produkte“.

Experte: Restpostengeschäft hat gar kein festes Sortiment

Juniorprofessor Erik Maier von der Handelshochschule Leipzig (HHL) beobachtet den Russen-Aldi schon länger, er hält die Begründung des Sortimentwechsels zumindest für fragwürdig. „In einem Restpostengeschäft gibt es ja gar kein festes Sortiment, dass ich umstellen kann“, sagt Maier. Für ihn sei das Unternehmen vergleichbar mit einem Markthändler: Sind Produkte da, gibt es etwas zu verkaufen, wenn nicht, dann blieben die Regale eben leer.

So bezieht „Mere“ Produkte von großen Zulieferern, die ihre Ware aus der Überproduktion loswerden wollen. Dass es dabei zu Schwankungen kommt, ist naheliegend – schließlich besteht eine Abhängigkeit gegenüber den Produzenten.

Auch bei Kunden herrscht Verwunderung. Auf Bewertungsportalen rätseln zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer über die plötzliche Schließung. „War leider heute umsonst da. Laden war komplett leer“, beklagt sich etwa einer von zahlreichen Rezensenten.

„Würde mir veralbert vorkommen“

Handelsexperte Maier hinterfragt generell die Kommunikation des Einzelhändlers. „Als Supermarktkunde würde ich mir, auf Deutsch gesagt, veralbert vorkommen, wenn ich zum Supermarkt fahre und der Laden auf einmal geschlossen ist. Das ähnelt eher dem Tante-Emma-Laden, der seine Prozesse nicht im Griff hat.“

Meier vermutet zwei mögliche Gründe hinter der temporären Schließung: Entweder habe sich „Mere“ mit einem der Zulieferer überworfen, der Produkte nicht mehr liefern kann oder möchte. „Oder das Geschäftsmodell ist gescheitert – und das hier ist der Anfang vom Ende. Eigentlich gibt es nur diese zwei Erklärungen“, so Maier.

Wiedereröffnung für November angekündigt

Dass „Mere“ mit der Schließung Kundinnen und Kunden verprellt, glaubt Maier indes nicht. „Den normalen Supermarktkunden würde man damit abschrecken. Ich gehe nicht davon aus, dass man da mit einer normalen Kaufintention hingeht. Es sind Leute, die zu absoluten Billigpreisen Produkte kaufen wollen. Die schrecke ich damit nicht ab.“ Am Telefon nennt die Mitarbeiterin aus Berlin zumindest ein Wiedereröffnungsdatum: Im November soll der „Russen-Aldi“ demnach wieder öffnen. Wann genau, scheint noch Zukunftsmusik.

