Eine Nachricht erschütterte die ganze Welt: Russland attackiert die Ukraine. Es ist ein Krieg ausgebrochen. Auch viele Menschen aus Leipzigs russisch-sprachiger Gemeinschaft zeigen sich zutiefst betroffen.

Beten für Frieden

Die russische Gedächtniskirche in Leipzig ist für viele Wahl-Leipziger mit russischen Wurzeln ein wichtiger Bezugspunkt. Dort ist Alexej Tomjuk Erzpriester. Die Nachricht von Russlands Angriff auf die Ukraine stimmt ihn vor allem nachdenklich. „Es ist wirklich traurig, dass Menschen sich nicht zuhören können. Gibt es einen Konflikt, muss man den Dialog suchen und miteinander reden.“ Genau dieser Konflikt könnte sich nun auch negativ auf das Zusammenleben in Leipzig auswirken, fürchtet er. Das Thema polarisiere stark und führe dazu, dass einige ihre Vorurteile gegenüber anderen Menschen bestätigt sehen. Wie ein Keil in der Gesellschaft: „Die Deutschen, die Russen, die Ukrainer – jeder lebt für sich, statt miteinander“. Den nächsten Tagen und Wochen blickt Tomjuk resigniert entgegen. „Man kann nur noch beten, dass diese mehrjährige Auseinandersetzung endlich beiseite gelegt wird. Ich hoffe und bete für Frieden.“

Sorge um Verwandtschaft

Für eine Verkäuferin in einem russischen Spezialitätenladen im Leipziger Osten hat sich heute die Welt auf den Kopf gestellt. Über den Krieg möchte sie am liebsten gar nicht sprechen, erst recht nicht in der Öffentlichkeit. Ihren Namen möchte sie nicht verraten. Seit zwölf Stunden drehen sich ihre Gedanken um nichts anderes, verrät sie. „Als ich von dem Angriff hörte, musste ich sofort weinen.“ Die Lebensmittelhändlerin ist aufgelöst und sichtbar mitgenommen. Sie stammt aus Russland, ihr Mann aus der Ukraine. Gemeinsam haben sie viele Verwandte in beiden Ländern. Immer wieder schaut sie besorgt auf ihr Handy. Sie könne keinen Ihrer Verwandten erreichen. Keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Warum, wisse sie nicht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit für die Familie, nach Deutschland zu kommen, hofft sie.

Hoffen auf bessere Zeiten

Diese Hoffnung scheinen viele Menschen in Leipzig zu teilen. Eduard Klein ist Mitinhaber des Reisebüros „Paneurasia“, welches auf Reisen nach Russland spezialisiert ist und Menschen bei ihren Reiseplänen unterstützt. Heute habe es zahlreiche Anrufe gegeben. Viele erkundigten sich nach ihrem Visum, ihren Flugtickets und ihrer Reise. Diese Menschen haben vor allem Familienbesuche geplant, berichtet Klein. Auch er selbst hat Verwandtschaft in Russland und in der Ukraine. Für alle steht eine große Frage im Raum: Wie geht es jetzt weiter? Die Sache sacken lassen, neue Nachrichten abwarten und Informationen abwägen: „Man muss jetzt erstmal Ruhe bewahren“, findet er - und hoffen, dass bald wieder bessere Zeiten kommen. Zurzeit ist der ukrainische Luftraum gesperrt.

Lieber Vorsicht als Nachsicht

Informationen abwägen – das sei besonders deshalb wichtig, da die Wahrheit immer zwei Seiten habe. Doch nicht immer werden beide Seiten akzeptiert, findet ein Verkäufer eines zweiten russischen Lebensmitteladens in Leipzig. Auch er möchte anonym bleiben. „Verraten Sie ja nicht meinen Namen in der Zeitung, und auch nicht, wo sich dieser Laden befindet“, fordert er. Putin sei ein Idiot, sagt der Verkäufer salopp. Er habe acht Jahre Zeit gehabt, um auf diplomatischen Wege zu einer Lösung mit dem ukrainischen Volk zu kommen. Doch in diesem Konflikt ginge es nicht um das Volk, sondern um Macht, meint der Lebensmittelhändler aus Weißrussland. Für den Russland-Krieg findet er starke Worte. Er fürchtet, dass er deswegen Konsequenzen davon tragen könnte, würde er öffentlich darüber sprechen. „Nicht, dass hier dann noch jemand einbricht. Schließlich kennt man mich hier in der Umgebung.“

